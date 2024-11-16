Утром в субботу, 16 ноября, в Колке температура воздуха составила +10,4 градуса, что является новым рекордом тепла для 16 ноября в этом регионе, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В Колке побит температурный рекорд для 16 ноября
В 7 часов утра выше +10 градусов температура воздуха поднялась также в Лиепае, Павилосте и Вентспилсе.
По прогнозам синоптиков, в течение дня рекордная температура будет зафиксирована и на других станциях метеонаблюдений, но национальный рекорд 1939 года, когда в Звейниекциемсе было зарегистрировано +12,2 градуса, побит не будет.
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