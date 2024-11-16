В Колке побит температурный рекорд для 16 ноября

В 7 часов утра выше +10 градусов температура воздуха поднялась также в Лиепае, Павилосте и Вентспилсе.

По прогнозам синоптиков, в течение дня рекордная температура будет зафиксирована и на других станциях метеонаблюдений, но национальный рекорд 1939 года, когда в Звейниекциемсе было зарегистрировано +12,2 градуса, побит не будет.