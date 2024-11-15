Россия прекращает поставки газа в Австрию

Российская энергетическая компания "Газпром" сообщила OMV, что больше не будет поставлять газ, сообщил представитель компании OMV.

Австрия уже много лет зависит от российского газа, но министр окружающей среды Леонора Гевесслер подчеркнула, что угрозы энергоснабжению страны нет.

"Россия вновь использует энергетику в качестве оружия. Австрия давно готовилась к такой ситуации", - заявила Гевесслер в соцсети Х.

Газовые хранилища Австрии заполнены и могут обеспечить потребление страны более чем на год, добавил министр.

В среду, 13 ноября, OMV сообщила, что ей удалось взыскать с "Газпром" 230 миллионов евро в арбитражном суде за невыполнение обязательств перед австрийской компанией OMV.

Прекращение поставок российского газа рассматривается как реакция Москвы на это решение.

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