Фото Глава НВС: Будущий полигон "Селия" показывает прогресс в усилении обороноспособности страны

В честь начала строительства военного полигона "Селия" в пятницу была заложена памятная капсула на первом этапе строительства в Айзкраукльском крае.

Весь полигон будет расположен на территории Екабпилсского и Айзкраукльского краев, его площадь составит 25 605 гектаров.

Калниньш подчеркнул, что эта тренировочная площадка - огромный шаг вперед и что она откроет больше возможностей для обучения военнослужащих.

Галерея: Закладка мемориальной капсулы на полигоне "Селия"

В свою очередь министр обороны Андрис Спрудс отметил, что строительство полигона подтверждает: Латвия активно продвигается в выполнении "домашнего задания" по укреплению обороноспособности и расширению возможностей принимать у себя союзников.

"Так мы выполняем наши международные обязательства, создавая места для обучения. В Селии уже открыт полигон для испытания беспилотников, но сейчас мы продвигаемся вперед в строительных работах и надлежащем, энергичном развертывании полигона", - сказал министр.

Ar piemiņas kapsulas iemūrēšanu uzsākta militārā poligona "Sēlija" pirmās kārtas būvniecība, ko plānots pabeigt līdz 2025. gada nogalei.



Paralēli turpmākai būvniecībai, no 2026. gada poligona teritorijā varēs notikt @Latvijas_armija un sabiedroto militārās mācības. pic.twitter.com/5eLyIddZ8J — AizsardzībasMin. (@AizsardzibasMin) November 15, 2024

Как ранее сообщалось, строительство полигона разделено на три этапа, первый из которых должен быть завершен к концу 2025 года.

В настоящее время ведется работа по определению плана строительства инфраструктуры и технических требований для второго этапа строительства полигона. Основные объекты, запланированные для второй фазы, будут включать в себя маневренный коридор, складские помещения, казармы, столовую, медицинский центр и другие вспомогательные объекты инфраструктуры.

Сейм принял закон о создании полигона 22 июня 2023 года, присвоив ему статус объекта национального интереса.

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