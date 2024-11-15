Зеленский раскритиковал звонок Шольца Путину

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал телефонную беседу канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) с президентом России Владимиром Путиным. По словам Зеленского, этот звонок может открыть ящик Пандоры. "Об одной из сегодняшних новостей. Канцлер Шольц говорил мне, что собирается позвонить Путину. Звонок Олафа, по моему мнению, - это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов", - указал Зеленский в заявлении, выложенном в Facebook в пятницу, 15 ноября.

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По словам Владимира Зеленского, именно этого и хочет Путин, поскольку ему "крайне важно ослабить свою изоляцию, изоляцию России и вести обычные переговоры, которые не будут ничем завершаться. Так, как он десятилетиями делал". Это, указал украинский президент, "давало России возможность ничего не менять в своей политике, ничего не делать по сути, и как раз это и привело к этой войне".