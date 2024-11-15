Зеленский: при Трампе война закончится быстрее

В интервью украинской телекомпании Зеленский подчеркнул, что для Украины очень важна справедливость, чтобы не было чувства потери из-за навязанной несправедливости.

"Для нас очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших ради несправедливости, которую нам навязали. Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это тоже очень важно", - цитирует украинское СМИ Суспільне президента Зеленского.

Зеленский также заявил, что не услышал в разговоре с Трампом ничего, что было бы направлено "против нашей позиции".

На вопрос, предъявлял ли Трамп требование к Украине участвовать в переговорах с Россией, Зеленский подчеркнул: "Мы - независимая страна, и мы за время этой войны - и наш народ, и лично я на переговорах с США, с Трампом, с Байденом, с европейскими лидерами - доказали, что с нами риторика "садись и слушай" не работает".

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