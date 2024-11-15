СМИ: Израиль уничтожил секретную ядерную лабораторию в Иране

Объектом, о котором идет речь, был Телеган-2 на военном комплексе Парчин, примерно в 30 километрах к юго-востоку от иранской столицы. Он был частью иранской программы создания ядерного оружия, которую Иран заморозил в 2003 году.

Предполагается, чтоТелеган-2 использовался для испытания взрывчатки, которая могла привести в действие ядерное устройство. Бывший израильский чиновник рассказал Axios, что в результате атаки на Телегане-2 было уничтожено сложное оборудование для таких исследований.

Ранее спецслужбы США и Израиля заметили активность на этом месте. Источники издания утверждали, что Иран возобновил исследования на объекте, который может быть использован для разработки ядерного оружия, но также может считаться частью гражданской ядерной программы.

"Они вели научные исследования, которые могли бы заложить основу для производства ядерного оружия. Это был секрет. Лишь небольшая часть иранского правительства знала об этом", - заявил один из собеседников Axios.

Издание напоминает, что перед нападением Израиля в октябре президент США Джо Байден попросил премьер-министра Биньямина Нетаньяху не атаковать ядерные объекты Ирана, чтобы не провоцировать войну с Ираном.

В то же время Талеган-2 был выбран в качестве одной из целей при подготовке атаки, поскольку Иран не признавал этот центр частью своей ядерной программы и не мог объявить об атаке, не раскрыв, что нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия.

Источники Axios утверждают, что разрушение объекта "значительно" подорвало усилия Ирана по возобновлению исследований в области ядерного оружия.

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