В прошлом году диагностировано 188 новых случаев ВИЧ

Инфекция выявлена у 131 мужчины и 57 женщин.

Как отмечает ЦПКЗ, во многих случаях ВИЧ по-прежнему выявляется поздно. В прошлом году 45 человек узнали о том, что они ВИЧ-положительны, уже на стадии СПИДа.

В преддверии Европейской недели тестирования на ВИЧ 20 ноября ЦПКЗ начнет информационную кампанию "Все ли так хорошо, как кажется?", призывая всех, кто ведет активную сексуальную жизнь, особенно молодых людей, задуматься о том, что ВИЧ может коснуться каждого.

Согласно статистике, наиболее распространенным путем заражения ВИЧ за последние 15 лет в Латвии являются гетеросексуальные контакты, а каждый третий инфицированный не знает об этом.

В ходе кампании в течение нескольких недель жителей Латвии будут информировать о необходимости регулярного тестирования на ВИЧ и возможности анонимно и бесплатно пройти тестирование в пунктах профилактики ВИЧ.

Мероприятие, посвященное началу кампании, состоится 20 ноября в 13:00 в выставочной галерее на 2-м этаже торгового центра Rīga Plaza.

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