Главное за 16 ноября Поражение Майка Тайсона, цена забывчивости в Юрмале и скандал с мэром Даугавпилса в Каунасе

Областной суд Земгале оставил в силе решение первой инстанции, приговорившей мужчину к 15 годам лишения свободы за убийство своей жены.

За рубежом:

В ночь на субботу, 16 ноября, скандально известный боксер и видеоблогер Джейк Пол победил Майка Тайсона убедительным решением судей.

Американский комик Тони Хинчклифф спровоцировал скандал за несколько дней до президентских выборов, пошутив на митинге Дональда Трампа в нью-йоркском "Мэдисон-Сквер-Гарден". Открывая это мероприятие, которое газета New York Times назвала "карнавалом обид", Хинчклифф оскорбил Пуэрто-Рико ("плавучий остров мусора"), латиноамериканцев ("многие из них" слишком "любят делать детей"), чернокожих ("пожиратели арбузов"), палестинцев ("кидатели камней") и так далее.

Актриса Светлана Светличная скончалась на 85-м году жизни, сообщает портал "Медуза" со ссылкой на кинокритика Вячеслава Шмырова.

На основе открытых данных Би-би-си совместно с изданием «Медиазона»* и командой волонтеров удалось установить имена 78 329 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Темпы прироста подтвержденного числа погибших сейчас - самые высокие за все время войны. Показатели сентября, октября и ноября превышают цифры прошлого года в полтора раза, а данные 2022 года — более чем в два раза.

Телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с российским диктатором Владимиром Путиным может быть знаком постепенного изменения парадигмы войны в Украине, заявил агентству LETA директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс.

Интересное чтиво:

Латышский парень из Латгале, попавший в мир голливудского кино и работающий в крупнейших мировых проектах. Это может быть сюжет, достойный фильма. Однако это абсолютно реальная история Ренара Латковскиса, каскадера, которого можно увидеть в нескольких блокбастерах. Новейший из них - "Гладиатор 2".

Актриса, которая покинула Россию, но не избавилась от травли за то, что была готова на компромиссы с властью ради спасения онкобольных детей, в интервью Rus.Postimees рассказала о том, над чем она работает сегодня, как воспринимает происходящее с Россией и почему нет ничего важнее спасения жизни.

Котлеты - блюдо, которое мы с удовольствием готовим как в обычные дни, так и не праздники. Не секрет, что практически у каждого есть свой особой рецепт, ингредиент или способ приготовления. Но всегда стоит попробовать и что-то новое.

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