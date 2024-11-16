Главная новость субботы - легендарный Майк Тайсон вернулся в боксерский ринг, где был побит YouTube-блогером Джейком Полом. А в Риге во всю продолжается фестиваль Staro Rīga, радующий рижан и гостей столицы впечатляющими световыми инсталляциями! Кроме того, стало известно об очередном скандале с мэром Даугавпилса Андреем Элксниньшем, который снова ушел от ответа на вопрос, кому принадлежит Крым. Об этом и не только рассказываем в ежедневной подборке RUS TVNET за субботу, 16 ноября.
Главное за 16 ноября ⟩ Поражение Майка Тайсона, цена забывчивости в Юрмале и скандал с мэром Даугавпилса в Каунасе
Новости Латвии:
С 15 по 18 ноября каждый вечер с 17 до 23 часов на улицах Риги проходит фестиваль Staro Rīga. Если вы еще не успели посетить его, то фотогалерея TVNET+ - специально для вас!
В свою очередь те, кто посетил фестиваль, активно делятся впечатлениями в соцсетях.
В пятницу, 15 ноября, в Каунасе прошел матч очередного турка баскетбольной Евролиги, в котором встречались каунасский "Жальгирис", за который выступает латвийский спортсмен Артур Жагарс, и стамбульский "Фенербахче". Там побывал и мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш.
Гунтис въехал в Юрмалу, не заплатив 3 евро за дневной пропуск. В результате забывчивость обошлась ему более чем в 100 евро. Он не единственный человек, который не заплатил за въезд и был оштрафован, но не знал об этом, пока не заметил, что судебные приставы "шныряют" по его банковскому счету.
Крупнейшая латвийская компания по предотвращению киберинцидентов Cert.lv за последнюю неделю заблокировала 4 тысячи посещений страниц мошенников, которые крадут доступ в WhatsApp у латвийских пользователей и вымогают деньги от их имени, сообщает программа Panorāma на Латвийском телевидении.
Областной суд Земгале оставил в силе решение первой инстанции, приговорившей мужчину к 15 годам лишения свободы за убийство своей жены.
За рубежом:
В ночь на субботу, 16 ноября, скандально известный боксер и видеоблогер Джейк Пол победил Майка Тайсона убедительным решением судей.
Американский комик Тони Хинчклифф спровоцировал скандал за несколько дней до президентских выборов, пошутив на митинге Дональда Трампа в нью-йоркском "Мэдисон-Сквер-Гарден". Открывая это мероприятие, которое газета New York Times назвала "карнавалом обид", Хинчклифф оскорбил Пуэрто-Рико ("плавучий остров мусора"), латиноамериканцев ("многие из них" слишком "любят делать детей"), чернокожих ("пожиратели арбузов"), палестинцев ("кидатели камней") и так далее.
Актриса Светлана Светличная скончалась на 85-м году жизни, сообщает портал "Медуза" со ссылкой на кинокритика Вячеслава Шмырова.
На основе открытых данных Би-би-си совместно с изданием «Медиазона»* и командой волонтеров удалось установить имена 78 329 российских военных, погибших в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Темпы прироста подтвержденного числа погибших сейчас - самые высокие за все время войны. Показатели сентября, октября и ноября превышают цифры прошлого года в полтора раза, а данные 2022 года — более чем в два раза.
Телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с российским диктатором Владимиром Путиным может быть знаком постепенного изменения парадигмы войны в Украине, заявил агентству LETA директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс.
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Латышский парень из Латгале, попавший в мир голливудского кино и работающий в крупнейших мировых проектах. Это может быть сюжет, достойный фильма. Однако это абсолютно реальная история Ренара Латковскиса, каскадера, которого можно увидеть в нескольких блокбастерах. Новейший из них - "Гладиатор 2".
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Котлеты - блюдо, которое мы с удовольствием готовим как в обычные дни, так и не праздники. Не секрет, что практически у каждого есть свой особой рецепт, ингредиент или способ приготовления. Но всегда стоит попробовать и что-то новое.
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