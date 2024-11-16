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Лиепайчанину из-за мошенников поездка на трамвае обошлась в 55 евро

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Трамвай в Лиепае
Трамвай в Лиепае Фото: Paula Čurkste/LETA

Попытка жителя Лиепаи приобрести в трамвае э-билет обошлась потерей 55 евро, сообщает портал Liepājniekiem.lv.

Неполный месяй назад, когда в общественном транспорте Лиепаи начала работать электронная система расчетов, пассажир захотел приобрести в трамвае э-билет, просканировав QR-код, указанный на информационном плакате за кабиной водителя.

О произошедшем лиепайчанин забыл до этой недели, пока не обнаружил, что с его банковского счета были сняты 55 евро.

Тогда он понял, что изображенный на плакате QR-код после сканирования направил его на мошеннический сайт.

"Получилось, что за этот один евро я приобрел якобы абонемент в мистической фирме на Кипре и ежемесячно с моего счета за это снимали 27 евро. Я сразу же заблокировал банковский счет и платежную карту", - рассказала порталу жертва мошенничества.

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