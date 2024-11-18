Представьте себе мир, в котором Китай расположился на вершине мировой экономики вместо США, а мировой резервной валютой является юань, а не доллар. Подобный сценарий стал бы катастрофой для граждан, бизнеса и союзников США.

У Америки рекордно высокий госдолг и неустойчиво высокий уровень госрасходов, поэтому сокращение спроса на долларовые активы парализует американскую экономику. Правительство будет вынуждено сократить расходы на госуслуги и армию, что изменит практически все аспекты американской жизни, причем не в лучшую сторону

Хуже того, Компартия Китая (КПК) получит контроль над мировыми платежными системами и остальной финансовой инфраструктурой. Это позволит КПК оказывать влияние на другие страны мира, экспортировать свои системы тотальной государственной слежки, изолировать США и их союзников с помощью стены санкций. Если американский гражданин или компания начнут критиковать китайское руководство, они будут тут же отрезаны от мировой торговли.

Немного статистики: по данным брюссельской сети межбанковских платежей SWIFT, в апреле доля юаня в международных платежах достигла рекордного уровня; юань опередил иену и стал четвертой по популярности валютой в...