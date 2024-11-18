Фото Галкин опубликовал семейное фото, на котором собрались все дети Пугачевой

Гарри и Лиза, которым недавно исполнилось 11 лет учатся в Израиле, но для здоровья Аллы больше подходит климат Кипра, где не так жарко, как в Израиле.

На фото видно, что к семье присоединилась и старшая дочь Аллы Кристина Орбакайте, которая живет в Америке и на неопределенный срок прекратила заниматься музыкой в ​​России.

Поклонники отметили, что Алла Пугачева и Кристина Орбакайте похожи на сестер, а не на мать и дочь.

Комментаторы также отметили, что двойняшки Гарри и Лиза скоро обгонят в росте Максима Галкина

Напомним, Максим Галкин, осудивший российское вторжение в Украину, этим летом выступил во многих городах Латвии. Его концерты состоялись в Лиепае, Резекне, Юрмале, Рое, Даугавпилсе и Цесисе.

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