18 ноября в Риге - бесплатный общественный транспорт и многие автостоянки

В день государственного праздника все пассажиры смогут ездить бесплатно, в том числе кодовые билеты в автобусах, троллейбусах и трамваях Rīgas satiksme не нужно будет регистрировать.

Кроме того, в понедельник, 18 ноября, платные парковки Рижского самоуправления, находящиеся в ведении Rīgas satiksme, будут работать бесплатно, кроме подземной стоянки на Валдемара 5А (возле Дома конгрессов).

В то же время Rīgas satiksme. сообщает, что в некоторые периоды, когда в городе будут проходить мероприятия по случаю годовщины провозглашения Латвийской Республики, возможны кратковременные ограничения движения в работе общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в День провозглашения независимости Латвийской Республики, 18 ноября, семьи, обладающие статусом "почетных", смогут бесплатно ездить на всех маршрутах поездов, сообщают представители предприятия Pasažieru vilciens (PV).

Компания уточняет, что бесплатные проездные билеты члены многодетных семей и семей с детьми-инвалидами смогут получить во всех кассах Pasažieru vilciens или в поезде у контролера-кондуктора, предъявив удостоверение "Почетной семьи", документ, удостоверяющий личность (ID-карту или паспорт), школьный или студенческий билет. Эти документы необходимо предъявлять как при покупке билета на поезд, так и контролерам-кондукторам во время поездки.

Также сообщается, что в связи с празднованием 106-й годовщины провозглашения Латвийской Республики в Риге будут введены значительные ограничения движения транспорта, сообщила Рижская дума.

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