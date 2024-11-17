Во время государственных праздников в Риге будет значительно ограниченно движение

В случае необходимости в воскресенье с 18:00 до окончания генеральной репетиции военного парада подразделений НВС и в понедельник с 13:30 до 15:00 движение транспортных средств, за исключением общественного транспорта, которое будет регулироваться в соответствии с обстоятельствами, будет закрыто на Каменном мосту, участке бульвара Узварас от улицы Валгума до Каменного моста, участке набережной 11 Ноября от Каменного моста до Железнодорожного моста и на участке улицы 13 Января от бульвара Райня до набережной 11 Ноября.

В понедельник с 10:00 до 18:00 движение транспорта будет закрыто на набережной Генерала Радзиня в направлении улицы Краста; на участке улицы Краста и в направлении от улицы Езусбазницас до съезда с Островного моста в направлении к Южному мосту; на съезде с Островного моста в направлении от центра города к улице Краста, а также на участке набережной Генерала Радзиня в направлении от улицы Карля Миленбаха до набережной 11 Ноября.

С 13:30 до 15:00 понедельника будет закрыто движение на участке улицы Калькю от набережной 11 Ноября до Ратушной площади.

В понедельник с 7:00 и до окончания военного парада движение транспорта и пешеходов на дамбе AB будет закрыто.