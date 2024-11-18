Индия испытала свою первую гиперзвуковую ракету

Гиперзвуковые ракеты летят ниже, и их труднее обнаружить, чем баллистические ракеты, они могут быстрее достигать цели и могут менять цели в полете.

"Индия достигла важной вехи, успешно проведя летные испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности", - говорится в заявлении министра.

Ракета была запущена в субботу с полигона на острове Абдул Калам на восточном побережье страны.

Никаких дополнительных подробностей о ракете предоставлено не было.

Гиперзвуковые ракеты есть на вооружении США, России и Китая. В начале октября Иран заявил, что он также впервые применил гиперзвуковые ракеты при ракетном ударе по Израилю. Об испытаниях таких ракет заявили Северная Корея и йеменские хуситы, однако неизвестно, находятся ли они уже на их вооружении.

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