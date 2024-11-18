Индия провела испытания своей первой гиперзвуковой ракеты, сообщил в воскресенье министр обороны Раджнатх Сингх.
Индия испытала свою первую гиперзвуковую ракету
Гиперзвуковые ракеты летят ниже, и их труднее обнаружить, чем баллистические ракеты, они могут быстрее достигать цели и могут менять цели в полете.
"Индия достигла важной вехи, успешно проведя летные испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности", - говорится в заявлении министра.
Ракета была запущена в субботу с полигона на острове Абдул Калам на восточном побережье страны.
Никаких дополнительных подробностей о ракете предоставлено не было.
Гиперзвуковые ракеты есть на вооружении США, России и Китая. В начале октября Иран заявил, что он также впервые применил гиперзвуковые ракеты при ракетном ударе по Израилю. Об испытаниях таких ракет заявили Северная Корея и йеменские хуситы, однако неизвестно, находятся ли они уже на их вооружении.
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