"Благодарю за поддержку, очень грустная ситуация, конечно. Но не теряю надежды, что остались еще адекватные мужчины в этом мире", - так на личное сообщение журналиста Rus.Postimees отвечает Екатерина, которая опубликовала в местной группе в Facebook пост, как ее обманули в таллиннском ресторане. Мы уже подозреваем, что за аккаунтом Екатерины скрывается мошенник, а вот обманщик думает, что на его крючок попалась очередная жертва.