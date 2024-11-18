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Фото Состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Свободы

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Фото: 254 / Evija Trifanova/LETA

В понедельник, 18 ноября, у памятника Свободы состоялась торжественная церемония возложения цветов в честь 106-й годовщины провозглашения Латвийской Республики.

Галерея: Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Свободы

В церемонии принял участие президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Сегодня в Риге также пройдут различные мероприятия, концерты и лазерное световое представление.

Насыщенная программа запланирована и в Юрмале, где зажгутся тысячи свечей. RUS TVNET рассказывает о всех главных мероприятиях. 

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