В понедельник, 18 ноября, у памятника Свободы состоялась торжественная церемония возложения цветов в честь 106-й годовщины провозглашения Латвийской Республики.
Фото ⟩ Состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику Свободы
Галерея: Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Свободы
В церемонии принял участие президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Сегодня в Риге также пройдут различные мероприятия, концерты и лазерное световое представление.
Насыщенная программа запланирована и в Юрмале, где зажгутся тысячи свечей. RUS TVNET рассказывает о всех главных мероприятиях.
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