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Премьер-министр Силиня поздравила жителей Латвии с праздником

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Эвика Силиня
Эвика Силиня Фото: Zane Bitere/LETA

Давайте и в повседневной жизни помнить, что каждый человек важен и только вместе мы строим Латвию, сказала премьер-министр Эвика Силиня в 106-ю годовщину основания Латвии.

"Празднуя независимость Латвии, мы также празднуем нашу стойкость. Ведь именно благодаря этому мы храбро сражались за нашу страну вопреки всему. Мы настойчиво работаем вместе, чтобы сделать Латвию безопасной и процветающей", - сказала премьер-министр, обращаясь к латвийскому народу и всем, кто хранит Латвию в своих сердцах.

Силиня подчеркнула, что наша страна - что наша страна - это латвийский народ вчера, сегодня и завтра.

"Мы гордимся всеми, кто представляет Латвию, и радуемся нашим достижениям в искусстве, спорте и технологиях, которые меняют мир", - сказала премьер-министр.

Она признает, что существуют разные мнения о том, как строить нашу страну, но в основе этого лежат объединяющие ценности - латышский язык, своя земля и свобода.

"Поэтому давайте и в повседневной жизни помнить, что каждый человек важен и только вместе мы строим Латвию", - призвала премьер-министр.

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