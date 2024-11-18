Премьер-министр Силиня поздравила жителей Латвии с праздником

"Празднуя независимость Латвии, мы также празднуем нашу стойкость. Ведь именно благодаря этому мы храбро сражались за нашу страну вопреки всему. Мы настойчиво работаем вместе, чтобы сделать Латвию безопасной и процветающей", - сказала премьер-министр, обращаясь к латвийскому народу и всем, кто хранит Латвию в своих сердцах.

Силиня подчеркнула, что наша страна - что наша страна - это латвийский народ вчера, сегодня и завтра.

"Мы гордимся всеми, кто представляет Латвию, и радуемся нашим достижениям в искусстве, спорте и технологиях, которые меняют мир", - сказала премьер-министр.

Она признает, что существуют разные мнения о том, как строить нашу страну, но в основе этого лежат объединяющие ценности - латышский язык, своя земля и свобода.

"Поэтому давайте и в повседневной жизни помнить, что каждый человек важен и только вместе мы строим Латвию", - призвала премьер-министр.

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