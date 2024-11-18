"Мы все еще представляем Россию". Кто и зачем вышел на марш оппозиции в Берлине

Фото: BBC

В преддверии марша «Феминистское антивоенное сопротивление» вместе с движением «Весна» придумали акцию «Передано из России»: они призвали участников выходить с плакатами с лозунгами и требованиями, которые им передали россияне, не имеющие возможности протестовать. Би-би-си нашла на марше девушку, которая к акции присоединилась. Студентка Дарья участвовала в шествии с плакатом «Россия будет свободной! Свободу политзаключенной», который активистов попросила нарисовать 28-летняя жительница небольшого города Балашова в Саратовской области по имени Алина.

«Я здесь, потому что хочу противостоять Путину, войне и режиму. Но можно сказать, что я представляю на этом митинге не только себя, но и ее [Алину], — сказала Дарья Би-би-си. — Раз в России нет возможности выйти, значит пусть выходят те, у кого есть такая возможность. Здесь нас достаточно много: те кто переехали, те кто учатся. Мы все еще часть России, мы все еще ее представляем».

Фото: BBC

Некоторые из участников признавались, что не питают иллюзий по поводу эффективности подобных уличных акций за рубежом, но в этот день не смогли остаться дома. 27-летний Алексей рассказал Би-би-си, что вышел на акцию в свой день рождения. В прошлом он постоянно участвовал в протестах в Москве, но через несколько дней после начала российского вторжения в Украину он эмигрировал в Германию.

Алексея признался, что эмоций от участия в марше в Берлине у него сильно меньше по сравнению со впечатлениями от участия в акциях в России: «Здесь это, конечно, вызывает скепсис, потому что выхлопа никакого. А в России вроде идешь по грустной зимней Москве и тут вдруг толпа. Ты видишь своих единомышленников, едут машины, которые сигналят. Возникает чувство, что город и страна наши снова. Здесь этого, конечно, нет».

Несмотря на это, Алексей все равно решил выйти на марш: «Все равно надо это делать. Это лучше, чем ничего. Я не думаю, что это что-то решит. Но в таком положении, в котором мы находимся, выбирать не приходится».