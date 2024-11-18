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"Мы все еще представляем Россию". Кто и зачем вышел на марш оппозиции в Берлине

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BBC
Фото: BBC News

В Берлине прошла первая большая акция российской оппозиции в изгнании после начала вторжения в Украину. Протестовать против войны и российских властей на нее вышли несколько тысяч человек, которых возглавили Юлия Навальная, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза. Би-би-си рассказывает, как прошел митинг, кто и зачем туда пришел.

В Берлине прошла первая большая акция российской оппозиции в изгнании после начала вторжения в Украину. Протестовать против войны и российских властей на нее вышли несколько тысяч человек, которых возглавили Юлия Навальная, Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза. Би-би-си рассказывает, как прошел митинг, кто и зачем туда пришел.

Россияне, уехавшие из страны после российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, стихийно протестовали в разных городах Европы все три последних года. Но марш в Берлине, по замыслу инициаторов, должен был стать самой крупной такой акцией с начала большой войны.

Вывод российских войск из Украины, суд на президентом Владимиром Путиным и освобождение всех российских политзаключенных: такими были три главных требования, которые заявили организаторы шествия российской оппозиции в Берлине. Ради его проведения свои силы объединили три заметных политика в изгнании: вдова Алексея Навального Юлия Навальная, а также Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза, которые прошлым летом в результате обмена заключенными были освобождены из российской тюрьмы. Они призвали выходить на марш не только жителей Берлина, но и россиян, живущих в других зарубежных городах.

На их призыв, в итоге, откликнулись несколько тысяч человек. Они собрались у Потсдамской площади и прошли через правительственный квартал города, мимо остатков Берлинской стены, к российскому посольству, которое находится у Брандебургских ворот. Марш освещали сотни журналистов — их было столько, что колонна, во главе которой с плакатом «No Putin. No War» («Нет Путина, нет войны») шли организаторы, долго не могла выдвинуться из-за давки операторов и фотографов.

Фото: Getty Images

Участников митинга охраняли несколько десятков немецких полицейских, но в происходящее они практически не вмешивались — не было поводов. Небольшой конфликт случился только в самом начале марша — из-за российских флагов, с которыми на акцию пришли участники движения «Весна».

Перед началом шествия в соцсетях активно дискутировали о том, стоит ли брать на антивоенное шествий триколоры с учетом того, что именно под этим флагом российская армия ведет войну в Украине. В итоге таких флага было всего два. Один из них держал активист, представившийся Би-би-си именем Кыш.

«Я пришел с триколором, чтобы поддержать людей в России, которые продолжаются бороться. Я понимаю недовольство украинцев и других людей, у которых это вызывает негативные эмоции. Это неизбежно. Любая активность российской оппозиции может некоторую агрессию. Это то, с чем вряд ли можно что-то поделать», — объяснил Кыш.

Активисты разворачивают российский триколор
Активисты разворачивают российский триколор Фото: BBC

Все время этого разговора взволнованные организаторы и полицейские под крики «Уберите фашистское знамя» пытались убедить юношу уйти из толпы и не устраивать «провокацию». Тот делать это отказался, сославшись на то, что находится «в свободной стране» и закон выходить с российским флагом не запрещает. Вскоре и правоохранительные органы, и протестующие быстро потеряли к нему интерес.

Еще один российский флаг появился в самом начале колонны, рядом с организаторами, но во время марша он исчез. В целом триколоры на шествии оказались практически не видны на фоне моря бело-голубых флагов. Они после начала войны приобрели популярность у россиян с протестными настроениями. Организаторы раздавали их всем желающим. Многие пришли с самодельными плакатами: «Больше 78000 военных РФ погибло в Украине», «Солнце мое взгляни на меня, моя страна превратилась в ГУЛАГ», «Путина в Гаагу», «Демократия жми».

Фото: BBC

Некоторые принесли на акцию флаги Украины и желто-голубые шары. Накануне марша посол Украины в Германии Александр Макеев назвал антивоенный марш россиян в Берлине «PR-акцией, целевой аудиторией которой является не российское население, а немецкие медиа и политики». По его мнению, «борьба в данном случае идет „не против российского режима, а за внимание Германии“. Но в итоге напряженности по этому поводу на шествии практически не возникло. В конечной точке шествия, напротив посольства России, участников марша ждала небольшая группа украинских активистов. Они скандировали лозунг „Не только Путин“ (очевидно, имея в виду, что в преступлениях в Украине виноваты россияне в целом). При этом никакой агрессии россияне-участники митинга и украинцы к друг другу проявлять не стали.

Юлия Навальная
Юлия Навальная Фото: Getty Images

На протяжении всего шествия толпа беспрестанно скандировала лозунги, знакомые завсегдатаям протестных акций в России: «Нет войне!», «Долой власть чекистов!», «Один за всех и все за одного!», «Россия будет свободной!». Многие кричалки были посвящены поддержке Украины и несогласных с режимом в Беларуси, другие скандировали лозунги в память о покойных политиках Алексее Навальном и Борисе Немцове. Особой популярностью пользовался лозунг «Путин — ***** [нехороший человек]». Кто-то даже придумал такую кричалку с заимствованием из Владимира Маяковского: «Я русский бы выучил только за то, чтоб громко скандировать: Путин — ****».

Оценить точное число участников марша, который растянулся на несколько сотен метров, сложно. Немецкая полиция в разговоре c местным изданием RBB оценила его в 1500 человек. Deutsche Welle со слов полиции сообщило о 2000 участниках. Это примерно соответствует оценке сервиса Map Checking, которой воспользовалась Би-би-си: оно позволяет рассчитывать размер толпы.

Участники митинга требуют оружия для Украины
Участники митинга требуют оружия для Украины Фото: Getty Images

«Один митинг ничего не изменит. Но мы должны выходить»

Главный вопрос, который еще до марша стоял перед организаторами марша и его участниками, звучит так: имеет ли смысл россиянам требовать прекращения войны в Германии и зачем вообще нужна эта акция? Протестующие по-разному отвечали на этот вопрос.

«Я была тогда с моим народом там, где мой народ, к несчастью, был», — цитировал Анну Ахматову протоиерей Андрей Кордочкин, сооснователь проекта помощи антивоенным священникам «Мир всем». В разговоре Би-би-си он сказал, что для него участники марша — это не просто люди, говорящие с ним на одном языке, а «особое племя людей, которые хотят быть

свободными и которым больно видеть других людей, которые находятся за решеткой».

«Ни одно место, где находится человек, не может становиться для него кляпом. Неважно, Берлин, Москва или Нью-Йорк. Люди, у которых [такие мероприятия] вызывают раздражения, так проявляют собственное бессилие. Любые усилия, которые мы можем сделать хотя бы ради того, чтобы увидеть друг друга, не является бессмысленным — даже если нет сразу результата, который мы хотели бы увидеть. Если мы можем хотя бы взяться за руки, это уже умеет смысл Критиковать можно все что угодно — гораздо сложнее что-то сделать самому».

Фото: BBC

Политолог Екатерина Шульман в ответ на вопрос Би-би-си, почему она пришла на митинг, сначала со смехом ответила: «Меня Яшин позвал, какие еще нужны причины?». Но потом рассказала о своем решении более подробно: «Это акция солидарности. Хочется на ней быть. Я считаю, что это правильное дело. Лучше организовывать такие вещи, чем не организовывать».

По словам Шульман, «никто никогда не предполагает, что по итогам любой демонстрации произойдут немедленные политические результаты. „Результат состоит в том, что люди должны видеть друг друга, увидеть что их много, что они едины в своих чувствах, в своих мнениях, в своих желаниях. И с этим ощущением они дальше будут продолжать делать то, что они делают, скажем так, с большим вдохновением“.

Фото: Getty Images

«А где сегодня еще можно вообще быть?» — так на вопрос Би-би-си о причинах участия в марше ответил оппозиционер Андрей Пивоваров, который летом был освобожден из тюрьмы вместе с Яшиным и Кара-Мурзой. «Любая инициатива собирает огромное количество критики. Но сейчас это место, где можно легально собраться. Нельзя легально собраться в москве и Петербурге — можно собраться в Берлине. Сюда приехало огромное количество людей, которое получило гуманитарные визы, поддержку, потому что они заняли антивоенную позицию. И возникает вопрос — где вы? Почему видно украинскую диаспору, а российскую нет Так что это один из месседжей: показать, что антивоенная Россия — это не миф».

Математик и политик левых взглядов Михаил Лобанов (он покинул Россию в прошлом году на фоне преследования властей из-за оппозиционной позиции) призвал относиться к тем, кто критиковал шествие за бессмысленность, снисходительно. По его словам, даже массовый митинг в России сам по себе не мог бы изменить действия российских властей. «Все можно поменять только в результате длинной общественной кампании, когда мы, поддерживая друг друга, будем вовлекать в движение новых людей», — сказал он. Многим участие в таких мероприятиях позволяет «пережить травму, которую переживает российское общество в целом», добавил ученый.

Протестующие напротив российского посольства в Берлине
Протестующие напротив российского посольства в Берлине Фото: Getty Images

Об этом же Би-би-си сказали и участники рэп-группы «Каста» Хамиль и Шым (Андрей Пасечный и Михаил Епифанов), снимавшие на митинге клип на песню «Эмигрант эмигранту». «Ждем того, чтобы собравшимся стало лучше и надежнее, спокойнее, увереннее и, конечно, дружнее», — сказал Хамиль об ожиданиях от марша. Шым, который шел на митинге с плакатом с требованием освободить пленных украинцев, говорил Би-би-си о том, что россияне, живущие в России, сейчас «не могут позволить себе роскошь протестовать».

«В России протестовать очень опасно. Есть смельчаки, которые выходят, получают административные штрафы, выходят еще раз, получают новые штрафы, потом еще раз и получают уголовку. Это такой самоубийственный цикл. А тут таких последствий не будет. И люди поддерживают друг друга, поддерживают в себе дух несогласия. Это очень нужно, даже если напрямую не повлияет на события, которые сейчас происходят. Делать лучше, чем не делать».

Об этом же говорили и организаторы митинга, которые по очереди обращались к толпе. «Помните, Алексей говорил, что на митинги надо ходить как на работу? — говорила Юлия Навальная под одобрительный гул. — Один митинг ничего не изменит. Но мы должны выходить за тех, кто в России и не может сейчас выйти. Мы должны выходить за тех, кто сейчас в тюрьмах. Мы должны выходить за людей, которых убили. Вставать на их место и бороться дальше».

Шым (Михаил Епифанов) из группы «Каста» с плакатом за освобождение украинских пленных
Шым (Михаил Епифанов) из группы «Каста» с плакатом за освобождение украинских пленных Фото: BBC

Владимир Кара-Мурза вспомнил ввод в советских войск в Прагу в 1968 году и акцию «За нашу и вашу свободу» на Красной площади (известная как «акция семерых» по числу ее участников». Тогда, говорил оппозиционер, пражские сми писали: «Теперь у нас есть семь причин, по которым мы никогда не сможет ненавидеть русских». «Сегодня у свободного мира тысячи причин», — говорил Кара-Мурза, имея в виду участников марша.

«Это лучше, чем ничего»

Идея участия в марше в качестве символической поддержки россиян, которые не имеют возможности протестовать в самой России, была близка и обычным протестующим, с которыми пообщалась с Би-би-си.

“В России люди сейчас не имеют возможности выходить на улицы, поэтому я считаю важным за них показать, что мы против войны и хотим чтобы она прекратилась. Раз российские граждане, остающиеся в России, не могут заявить свои требования, то мы должны подавать голос. Иначе весь мир будет думать, что мы согласны с происходящим”, — сказала Би-би-си Мария, которая пришла на марш с мужем и дочкой. Она переехала в Германию еще 15 лет назад, но, по ее словам, сохранила российский паспорт.

Фото: BBC

В преддверии марша «Феминистское антивоенное сопротивление» вместе с движением «Весна» придумали акцию «Передано из России»: они призвали участников выходить с плакатами с лозунгами и требованиями, которые им передали россияне, не имеющие возможности протестовать. Би-би-си нашла на марше девушку, которая к акции присоединилась. Студентка Дарья участвовала в шествии с плакатом «Россия будет свободной! Свободу политзаключенной», который активистов попросила нарисовать 28-летняя жительница небольшого города Балашова в Саратовской области по имени Алина.

«Я здесь, потому что хочу противостоять Путину, войне и режиму. Но можно сказать, что я представляю на этом митинге не только себя, но и ее [Алину], — сказала Дарья Би-би-си. — Раз в России нет возможности выйти, значит пусть выходят те, у кого есть такая возможность. Здесь нас достаточно много: те кто переехали, те кто учатся. Мы все еще часть России, мы все еще ее представляем».

Фото: BBC

Некоторые из участников признавались, что не питают иллюзий по поводу эффективности подобных уличных акций за рубежом, но в этот день не смогли остаться дома. 27-летний Алексей рассказал Би-би-си, что вышел на акцию в свой день рождения. В прошлом он постоянно участвовал в протестах в Москве, но через несколько дней после начала российского вторжения в Украину он эмигрировал в Германию.

Алексея признался, что эмоций от участия в марше в Берлине у него сильно меньше по сравнению со впечатлениями от участия в акциях в России: «Здесь это, конечно, вызывает скепсис, потому что выхлопа никакого. А в России вроде идешь по грустной зимней Москве и тут вдруг толпа. Ты видишь своих единомышленников, едут машины, которые сигналят. Возникает чувство, что город и страна наши снова. Здесь этого, конечно, нет».

Несмотря на это, Алексей все равно решил выйти на марш: «Все равно надо это делать. Это лучше, чем ничего. Я не думаю, что это что-то решит. Но в таком положении, в котором мы находимся, выбирать не приходится».

BBC
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