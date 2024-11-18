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Элегантный стиль высших должностных лиц на церемонии возложения цветов

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Фото: Shutterstock

На торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в честь 106-й годовщины провозглашения Латвийской Республики рядом с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем присутствовали и другие представители Кабинета министров и Сейма. Особенно были заметны дамы в элегантных головных уборах.

Премьер-министр Эвика Силиня и заместитель председателя Конституционного суда Ирена Куцина были одеты в черные элегантные пальто с широкими полями.

Фото: LETA
Фото: LETA
Фото: LETA

Министр иностранных дел Байба Браже надела особенно заметную бордовую шляпку.

Фото: LETA

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