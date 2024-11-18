На торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в честь 106-й годовщины провозглашения Латвийской Республики рядом с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем присутствовали и другие представители Кабинета министров и Сейма. Особенно были заметны дамы в элегантных головных уборах.
Элегантный стиль высших должностных лиц на церемонии возложения цветов
Премьер-министр Эвика Силиня и заместитель председателя Конституционного суда Ирена Куцина были одеты в черные элегантные пальто с широкими полями.
Министр иностранных дел Байба Браже надела особенно заметную бордовую шляпку.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!