Элегантный стиль высших должностных лиц на церемонии возложения цветов

На торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Свободы в честь 106-й годовщины провозглашения Латвийской Республики рядом с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем присутствовали и другие представители Кабинета министров и Сейма. Особенно были заметны дамы в элегантных головных уборах.