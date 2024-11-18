Днем в понедельник, 18 ноября, российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. В городе повреждены жилые дома, есть погибшие и раненные, сообщает глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.
В результате ракетной атаки погибло 10 человек, среди них - семеро полицейских, один медик, два мирных жителя. Ранены 39 человек, в том числе четверо детей.
Удар пришелся на центральную часть города.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракетный удар по Одессе был совершен "после звонков" диктатору Путину.
"Это не случайные удары - это показательные удары. После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "воздержании" от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война", - написал Владимир Зеленский.
🚨#ULTIMAHORA | Así se encuentra Odesa en estos momento, Vladimir Putin quiere acabar con Ucrania y se aproxima una tercera guerra mundial. 🤯 pic.twitter.com/66pnEGD9Nf— Reacción Nacional (@RNacional_News) November 18, 2024
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