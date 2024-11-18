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Видео Россия нанесла ракетный удар по Одессе: есть погибшие и раненые (2)

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Россия нанесла ракетный удар по Одессе
Россия нанесла ракетный удар по Одессе Фото: AP/Scanpix

Днем в понедельник, 18 ноября, российская армия нанесла ракетный удар по Одессе. В городе повреждены жилые дома, есть погибшие и раненные, сообщает глава военной администрации Одесской области Олег Кипер.

В результате ракетной атаки погибло 10 человек, среди них - семеро полицейских, один медик, два мирных жителя. Ранены 39 человек, в том числе четверо детей.

Удар пришелся на центральную часть города.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракетный удар по Одессе был совершен "после звонков" диктатору Путину.

"Это не случайные удары - это показательные удары. После звонков и встреч с Путиным, после всех лживых сплетен в медиа о якобы "воздержании" от ударов. Россия показывает, что ее интересует на самом деле: только война", - написал Владимир Зеленский.

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