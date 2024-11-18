В Балтийском море был поврежден подводный кабель связи между Финляндией и Германией

Все телекоммуникационные связи, для которых используется подводный кабель связи C-Lion1, прекращены, подтвердили в подконтрольной финскому государству компании Cinia, которая строит оптико-волоконные сети и обеспечивает телекоммуникационные услуги.

Руководитель коммуникации Национального центра кибербезопасности Финляндии Traficom Самули Бергстрем сказал, что начато расследование по факту повреждения кабеля.

Он пояснил, что сбои в работе кабеля иногда возникают по разным причинам, под воздействием погоды или судоходства.

Представитель Traficom подтвердил, что из-за повреждения кабеля нарушены международные коммуникационные соединения Финляндии. Он подчеркнул, что у Финляндии есть несколько различных соединений данных, и жители в своей повседневной жизни могут и не ощущать разрыва одного из них.

В Cinia сообщили, что повреждение было обнаружено в ночь на понедельник. Пока причина повреждения не установлена.

Кабель протяженностью 1173 километра соединяет финский остров Сантахамина и Росток в Германии. Завершенный в 2016 году кабель - единственный финский подводный кабель, который напрямую соединяет его с Центральной Европой.

Портал Verkkouutiset сообщил, что у кабеля C-Lion1 восемь пар оптических волокон с передаточной мощностью 144 терабита в секунду. Когда кабель был введен в эксплуатацию, Cinia сообщила, что им будут пользоваться операторы дата-центров Hetzner Online и TeliaSonera, а также российский телекоммуникационный оператор Avelacom, который на тот момент планировал соединить кабель со своей сетью от Финляндии до Москвы.

В октябре 2023 года в Балтийском море был прерван электрический кабель и газопровод между Финляндией и Эстонией.

Следствие показало, что повреждение кабеля и газопровода было вызвано якорем китайского судна. Примерно в то же время Швеция заявила об отдельных повреждениях кабеля, соединяющего его с Эстонией.

В январе прошлого года власти заявили, что повреждения другого электрического кабеля между Финляндией и Эстонией, скорее всего, не вызваны внешними факторами.

Между тем, до сих пор нераскрытым остается разрыв газопровода NordStream между Швецией и Данией в 2022 году.

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