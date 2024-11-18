Ким Чен Ын призвал свою армию готовиться к войне

Как сообщили В KCNA, Ким в пятницу, выступая в Пхеньяне перед командирами батальона, охарактеризовал Корейский полуостров как "крупнейшую в мире горячую точку".

Ким также обвинил США и Южную Корею в усилении напряженности в мире до "худшего в истории этапа", сообщило агентство KCNA.

В субботу газета Financial Times со ссылкой на анонимные источники сообщила, что КНДР поддерживает российскую войну на Украине не только военнослужащими и боеприпасами, но и тяжелой артиллерией.

По информации британского издания, за последние недели из КНДР в Россию было поставлено около 50 самоходных гаубиц M1989 Koksan и почти 20 многозарядных реактивных установок производства в КНДР.

Госдепартамент США на днях заявил, что тысячи военнослужащих КНДР ведут активную борьбу совместно с российскими силами против украинских войск в Курской области на границе с Украиной.

По сообщениям южнокорейских разведслужб, КНДР также направила в Россию более 10 000 военнослужащих, а также поставила артиллерийские боеприпасы российским силам.

Нарастающее военное сотрудничество между двумя странами было закреплено недавно подписанным договором, включающим пакт о взаимной обороне.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!