1000 дней войны: во вторник в Латвии минутой молчания почтут память погибших за Украину героев

Сегодня исполняется 1000 дней со дня полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

"Украина неустанно борется каждый день. Более двух лет с удивительной смелостью и упорством украинский народ противостоит российской агрессии. Поддержка Латвией Украины тверда и несгибаема. Латвия и ее народ плечом к плечу стоят с Украиной в ее борьбе против агрессора - России", - заявили в Госканцелярии.

В канцелярии обратились с призывом к самоуправлениям и организациям провести минуту молчания в разных местах Латвии и, отдавая дань памяти жертвам, зажечь 1000 свечей.

Помимо этого, предлагается помянуть и латышского волонтера Виталия Смирнова, павшего 1 октября 2023 года на востоке Украины.

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