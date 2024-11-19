Прокуратура немецкого Вюрцбурга возбудила уголовное дело в отношении руководителя местной компании по продаже автомобилей, подозревая его в запрещенном экспорте автомобилей класса люкс в Россию. По запросу немецкой стороны обыски прошли и в помещениях двух эстонских компаний, сообщает Rus.Postimees.
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Поставка роскошных автомобилей в Россию: в Эстонии прошли обыски в офисах двух компаний
Старший прокурор прокуратуры Вюрцбурга Тобиас Костух сказал Postimees, что находящиеся в Эстонии компании, в которых прошли обыски, подозреваются в причастности к незаконным поставкам роскошных автомобилей в Россию.