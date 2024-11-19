Поставка роскошных автомобилей в Россию: в Эстонии прошли обыски в офисах двух компаний

В ходе обысков власти Германии конфисковали имущества на миллионы евро, в том числе автомобили класса люкс.

Прокуратура немецкого Вюрцбурга возбудила уголовное дело в отношении руководителя местной компании по продаже автомобилей, подозревая его в запрещенном экспорте автомобилей класса люкс в Россию. По запросу немецкой стороны обыски прошли и в помещениях двух эстонских компаний, сообщает Rus.Postimees.