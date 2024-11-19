В понедельник, 18 ноября, Швеция начала рассылать миллионы брошюр с рекомендациями населению по подготовке к возможной войне, а Финляндия открыла новый сайт.
Швеция и Финляндия подготавливают население к возможной войне
"Ситуация с безопасностью серьезная, и мы все должны укрепить нашу устойчивость к различным кризисам и, в конечном счете, к войне", - сказал Михаэль Фризель, возглавляющий Шведское агентство по чрезвычайным ситуациям (MSB), разославшее брошюры.
С начала повторного вторжения России в Украину менее трех лет назад Стокгольм неоднократно призывал шведов как духовно, так и логистически подготовиться к возможности вооруженного конфликта.
После окончания холодной войны страна резко сократила расходы на оборону, так как она сосредоточила военные усилия на международных миротворческих миссиях.
Но после аннексии Крыма, проведенной Россией в 2014 году, Швеция изменила курс. С тех пор Стокгольм восстановил ограниченную воинскую повинность, значительно увеличил расходы на оборону и возобновил работу гарнизона на острове Готланд в Балтийском море.
Швеция также укрепила инфраструктуру бомбоубежищ, доставки питьевой воды и транспорта, назначила министра гражданской обороны и создала агентство психологической защиты, целью которого является борьба с дезинформацией.
В 32-страничном трактате "Если наступит кризис или война", который начали распространять с понедельника, содержится информация о подготовке к войне, стихийным бедствиям и кибератакам или терактам.
Это обновленная версия брошюры, выпущенной Швецией пять раз со времен Второй мировой войны, и в течение следующих двух недель ее отправят в 5,2 млн домохозяйств.
Министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин вызвал в январе резонанс, когда предупредил, что "в Швеции может начаться война".
Многих также встревожил тогдашний командующий шведской армией Микаэль Бюден, который через несколько дней сказал, что "шведы должны духовно подготовиться к войне".
Швеция не ввязывалась в войну более двух веков.
В новой брошюре говорится: "Уровень военной угрозы растет. Мы должны быть готовы к самому худшему сценарию - вооруженному нападению на Швецию".
Совет включает в себя создание продуктов питания, которые можно хранить долго, и запасов воды, хранение наличных денег и выращивание фруктов и овощей в садах.
Предыдущая версия 2018 года была первой с тех пор, как брошюра была разослана с 1961 года, во время кульминации холодной войны.
В MSB отметили, что в обновленной версии по сравнению с версией 2018 года больший упор сделан на подготовку к войне.
Между тем правительство Финляндии на отдельном мероприятии открыло сайт, на котором собрана информация о готовности к различным кризисам.
Обе Северные страны отказались от десятилетий политики военного нейтралитета и вступили в НАТО после того, как Россия начала повторное вторжение в Украину в феврале 2022 года.
Финляндия имеет границу протяженностью 1340 км с Россией, и Хельсинки поддерживали более высокий уровень подготовки.
Но после повторного вторжения Москвы в Украину Хельсинки объявили о планах построить 200-километровый пограничный забор с Россией.
Забор высотой в три метра, обнесенный колючей проволокой, планируется завершить к 2026 году.
В прошлом году страна закрыла восемь пунктов пропуска через границу с Россией после наплыва мигрантов, что, как утверждали в Хельсинки, было устроенной Москвой гибридной атакой.
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