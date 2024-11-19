Швеция и Финляндия подготавливают население к возможной войне

Это обновленная версия брошюры, выпущенной Швецией пять раз со времен Второй мировой войны, и в течение следующих двух недель ее отправят в 5,2 млн домохозяйств.

В новой версии не упоминаются Россия, Украина или другая страна.

Министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин вызвал в январе резонанс, когда предупредил, что "в Швеции может начаться война".

Многих также встревожил тогдашний командующий шведской армией Микаэль Бюден, который через несколько дней сказал, что "шведы должны духовно подготовиться к войне".

Швеция не ввязывалась в войну более двух веков.

В новой брошюре говорится: "Уровень военной угрозы растет. Мы должны быть готовы к самому худшему сценарию - вооруженному нападению на Швецию".

Совет включает в себя создание продуктов питания, которые можно хранить долго, и запасов воды, хранение наличных денег и выращивание фруктов и овощей в садах.

Предыдущая версия 2018 года была первой с тех пор, как брошюра была разослана с 1961 года, во время кульминации холодной войны.

В MSB отметили, что в обновленной версии по сравнению с версией 2018 года больший упор сделан на подготовку к войне.

Между тем правительство Финляндии на отдельном мероприятии открыло сайт, на котором собрана информация о готовности к различным кризисам.

Обе Северные страны отказались от десятилетий политики военного нейтралитета и вступили в НАТО после того, как Россия начала повторное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Финляндия имеет границу протяженностью 1340 км с Россией, и Хельсинки поддерживали более высокий уровень подготовки.

Но после повторного вторжения Москвы в Украину Хельсинки объявили о планах построить 200-километровый пограничный забор с Россией.

Забор высотой в три метра, обнесенный колючей проволокой, планируется завершить к 2026 году.

В прошлом году страна закрыла восемь пунктов пропуска через границу с Россией после наплыва мигрантов, что, как утверждали в Хельсинки, было устроенной Москвой гибридной атакой.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!