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Видео "1000 дней побед и поражений". Зеленский делится взглядом на прошедшие дни войны

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский Фото: LUDOVIC MARIN/AFP

Во вторник, 19 ноября, исполняется 1000 дней со дня полномасштабного вторжения России в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский поделился в соцсети Х обзором прошедших дней войны.

Как сообщает украинское информационное агентство УНИАН, главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский также выступил с обращением в честь этого знаменательного дня. В нем он поблагодарил защитников и всех остальных, кто помогает уничтожить оккупантов.

"1000 дней полномасштабной войны. 1000 дней в самой сложной борьбе за наше существование, за будущее Украины и каждого из нас. Уже 1000 дней Вооруженные силы Украины противостоят врагу на фронте, протянувшемся более чем на 1000 километров. В замерзших траншеях Донецкой области и горящих степях Херсонской области под обстрелами, рвами - мы боремся за право на жизнь. Мы и наши дети. 1000 дней побед и поражений", - отмечает Сырский.

Он добавил, что уже сотни тысяч оккупантов больше не будут топтать их землю, а десятки тысяч единиц техники противника никогда не уничтожат их дома.

"Каждая темная ночь, даже если их тысяча, всегда заканчивается рассветом. И когда-нибудь это будет заря нашей победы. Благодарность всем, кто борется, благодарность всем, кто помогает. Вечная память всем, кто погиб в этой войне", - подчеркивают защитники Украины.

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