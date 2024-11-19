Видео "1000 дней побед и поражений". Зеленский делится взглядом на прошедшие дни войны

1000 days together

1000 days of Ukraine

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/o3FMIdEKZi — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 19, 2024

Как сообщает украинское информационное агентство УНИАН, главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский также выступил с обращением в честь этого знаменательного дня. В нем он поблагодарил защитников и всех остальных, кто помогает уничтожить оккупантов.

"1000 дней полномасштабной войны. 1000 дней в самой сложной борьбе за наше существование, за будущее Украины и каждого из нас. Уже 1000 дней Вооруженные силы Украины противостоят врагу на фронте, протянувшемся более чем на 1000 километров. В замерзших траншеях Донецкой области и горящих степях Херсонской области под обстрелами, рвами - мы боремся за право на жизнь. Мы и наши дети. 1000 дней побед и поражений", - отмечает Сырский.

Он добавил, что уже сотни тысяч оккупантов больше не будут топтать их землю, а десятки тысяч единиц техники противника никогда не уничтожат их дома.

"Каждая темная ночь, даже если их тысяча, всегда заканчивается рассветом. И когда-нибудь это будет заря нашей победы. Благодарность всем, кто борется, благодарность всем, кто помогает. Вечная память всем, кто погиб в этой войне", - подчеркивают защитники Украины.

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