Глава штаба Земессардзе о том, что Украина теперь может использовать ATACMS по целям в России

Оценивая, какая ответная реакция теперь ожидается от России, майор Земессардзе признал - очевидно, что была нарушена очередная красная линия, установленная Россией, но нельзя предвидеть, будут ли последствия для этого реальными или останутся только на уровне речей. Во всяком случае, ясно то, что Запад не должен слишком бояться угроз российского диктатора Владимира Путина о возможных последствиях, а должен активнее помогать Украине, чтобы начатую Россией войну прекратить.

При этом он признал, что пока Россия достаточно сильна и ищет ресурсы для продолжения активных действий на поле боя, и желание Украины вернуть свои границы 1991 года, пока выглядит иллюзией.

Как сообщалось, президент США Джо Байден дал Украине разрешение на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по Курской области России.

Как сообщает The New York Times, это решение, названное изданием "серьезным изменением в политике США", принято в ответ на размещение северокорейских военных в этом регионе. Источники издания уточняют, что цель такого шага - защита подразделений ВСУ, задействованных в операции на этой территорииs.

Вашингтон посылает Пхеньяну ясный сигнал: присутствие северокорейских военных в Курской области делает их уязвимыми. США надеются, что это убедит Северную Корею не отправлять дополнительные силы на поддержку России.

Источники подчеркивают, что разрешение использовать ATACMS преследует эту стратегическую цель, хотя его влияние на общий ход войны оценивается как ограниченное.

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