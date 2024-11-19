Разрешение США Украине атаковать цели в России ракетами дальнего радиуса действия наверняка поможет Украине уменьшить наступление российских сил, особенно в Курской области, заявил в интервью Латвийскому радио офицер штаба Земессардзе Латвии, майор Янис Слайдиньш.
Глава штаба Земессардзе о том, что Украина теперь может использовать ATACMS по целям в России
Он подчеркнул, что для того, чтобы можно было объективно оценить, насколько большое значение в ходе войны имеет упомянутое разрешение США, важно было бы знать, на какую именно территорию распространяется упомянутое решение - только на Курскую область или на более широкую территорию. Во-вторых, важно знать, сколько в распоряжении Украины таких ракет, которые действительно могли бы существенно повлиять на боеспособность российских войск.
Слайдиньш признал, что широкая общественность может никогда не узнать четких ответов на эти два вопроса. "Мы не знаем, какие у Украины есть ракеты, данные США. Мы сейчас знаем только то, что есть в открытых источниках, - это ракетная система ATACMS, дальность полета которой составляет до 300 километров", - сказал эксперт.
Учитывая, что Россия намерена вернуть контроль в Курске, разрешение США использовать Украине ракеты дальнего радиуса действия по целям в России, безусловно, поможет украинским силам противостоять российскому наступлению, оценил Слайдиньш, добавив, что Россия в последние годы очень развивала свою военную инфраструктуру на границе с Украиной, а потому Украине было бы, по кому стрелять ракетами дальнего радиуса действия.
Оценивая, какая ответная реакция теперь ожидается от России, майор Земессардзе признал - очевидно, что была нарушена очередная красная линия, установленная Россией, но нельзя предвидеть, будут ли последствия для этого реальными или останутся только на уровне речей. Во всяком случае, ясно то, что Запад не должен слишком бояться угроз российского диктатора Владимира Путина о возможных последствиях, а должен активнее помогать Украине, чтобы начатую Россией войну прекратить.
При этом он признал, что пока Россия достаточно сильна и ищет ресурсы для продолжения активных действий на поле боя, и желание Украины вернуть свои границы 1991 года, пока выглядит иллюзией.
Как сообщалось, президент США Джо Байден дал Украине разрешение на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по Курской области России.
Как сообщает The New York Times, это решение, названное изданием "серьезным изменением в политике США", принято в ответ на размещение северокорейских военных в этом регионе. Источники издания уточняют, что цель такого шага - защита подразделений ВСУ, задействованных в операции на этой территорииs.
Вашингтон посылает Пхеньяну ясный сигнал: присутствие северокорейских военных в Курской области делает их уязвимыми. США надеются, что это убедит Северную Корею не отправлять дополнительные силы на поддержку России.
Источники подчеркивают, что разрешение использовать ATACMS преследует эту стратегическую цель, хотя его влияние на общий ход войны оценивается как ограниченное.
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