В Балтийском море был поврежден еще один кабель связи - между Литвой и Швецией

"Связь по кабелю прервалась в воскресенье около 10 утра. Системы сразу сообщили о разрыве соединения. Продолжилось расследование, и стало ясно, что кабель был поврежден", - рассказал Шемешкявичюс в эфире программы Svarbi valanda Литовского национального радио.

По его словам, Telia обеспечивает доступ к интернету в Литве через три кабеля. Это означает, что из-за инцидента пропускная способность интернета снизилась на треть. Однако связь для пользователей была восстановлена без серьезных сбоев.

Пресс-секретарь Telia Аудрюс Стасюляйтис заявил BNS Литва, что пока неизвестно, был ли кабель поврежден или просто разорвано соединение. "Мы ничего не знаем. Штормовое море, темнота, осень, холод. Мы не знаем, что произошло в глубине. Владельцы кабеля выясняют причины, а мы предоставляем услуги", - отметил Стасюляйтис. По его словам, кабель принадлежит шведской компании Arelion.

Стасюляйтис добавил, что инцидент произошел в том же районе, где ранее сегодня около 4 утра произошел разрыв коммуникационного кабеля C-Lion1 между Финляндией и Германией. О разрыве кабеля в Балтийском море, неподалеку от острова Эланд, сообщил Финский центр кибербезопасности Traficom.

"Похоже, что наш кабель находился в похожей зоне", - добавил Стасюляйтис.

Руководитель по коммуникациям компании Cinia, управляющей кабельным соединением в Финляндии, Хенри Кронлунд отметил, что у них нет информации о возможной диверсии.

"Однако нельзя исключать преднамеренный разрыв подводного кабеля", - признал Кронлунд, добавив, что подобные разрывы не случаются без внешнего воздействия. Среди возможных причин он назвал постановку на якорь и траление дна.

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