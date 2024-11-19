С декабря посольство США в Риге не будет выдавать иммиграционные визы

Посольство информирует, что Госдепартамент США назначил местом обработки заявлений на иммиграционные визы посольство США в Стокгольме (Швеция).

Это касается заявлений на иммиграционные визы для ближайших и других родственников, невест и женихов граждан США, дел категорий V92/V93 лиц, получивших убежище и беженцев, а также виз для иммигрантов разных национальностей (DV) для жителей Латвии.

Заявления лиц, которые уже прошли собеседование в посольстве США в Латвии, будут до конца оформлены в Риге.

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