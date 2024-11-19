Мародеры из армии Путина захотят стать властью

Мародерство - часть "соцпакета"

После провальной мобилизации 2022 года российский режим сделал ставку на создание массовой наемной армии. "Вагнеровцы", заключенные, последственные, вербуемые за "гонорар" - все это разные образы одного и того же: бедная и криминальная Россия превратилась в главную ударную силу и пушечное мясо режима. Очень скоро после прибытия на передовую, а то еще и в учебном центре, "законтрактованные" начинают понимать, что можно, а что нельзя на этой войне. Поживиться тем, чем позволят поживиться командиры, - можно. Причем неважно, на какой территории.

Сбежавшие от украинцев жители Курской области испытали эту неформальную особенность военной политики РФ на себе. Фактически, мародерство сегодня - просто часть "соцпакета". То, что кого-то из ограбивших дома курян, может быть, отдадут под трибунал, картины принципиально не изменит. Вирус безнаказанности в среде вооруженных (и вооруженных официально!) людей, да еще часто с преступным прошлым, очень заразен. "Винтовка рождает власть!", - говорил когда-то диктатор Мао Цзэдун. Это справедливо везде и всегда.

Армия России разлагается. "Безнаказанность в обмен на жизнь" - вот ее новый девиз. Это мораль средневекового ополчения, а не современных вооруженных сил. И эта армия опасна не только для противника, но и для собственных граждан. Спящее (или притворяющееся спящим) российское общество, видимо, пока не осознало, какой эксперимент поставил над ним режим.

Диктатура, похоже, надеется, что война "зачистит" общество от криминала. Мол, "пусть эти ребята полягут где-нибудь под Волчанском. Тогда и тюрьмы в России разгрузим, и улицы сделаем безопаснее". Это ошибка. Едва ли не ежедневные сообщения об убийствах и разбое, которые творят "ветераны СВО", это подтверждают. Но это только начало. В своих телеграм-каналах многие из них угрожают по возвращении домой "разобраться" с судьями и "ментами", которые не защищают народ от коррумпированных чиновников и мигрантов". Разумеется, не все доживут до возвращения. Но дожившие будут значительно опаснее советских ветеранов Афганистана. Многие из тех стали бандитами. Многие из этих захотят стать властью.

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