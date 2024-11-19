Экс-командующий NBS рассказал, когда и как может закончиться война в Украине

"Может быть, наблюдается прощупывание, как Россия отреагирует. Будем учитывать, что информация о решении США по ракетам распространяется в СМИ неофициальными лицами", - добавил эксперт.

Маклаков также уверен, что Дональд Трамп после своей инаугурации во второй половине января аннулирует решение США. Об этом свидетельствует отношение Трампа к этой войне и первоначальная реакция членов его будущей администрации.

Эксперт также склонен считать, что 2025 год станет последним годом для этой войны и к лету она закончится, хотя потом это станет "замороженным конфликтом".

"Почему она закончится? Украина и Россия испытывают нехватку ресурсов, особенно это актуально для Украины. Нехватку ресурсов начинает ощущать Европа, и разговоры о том, что военное производство резко увеличено, не свидетельствуют, что боеприпасов и всей остальной экипировки достаточно. И, конечно, Трамп точно откажется давать такой объем ресурсов, чтобы Украина могла разгромить Россию", - подчеркнул он.

Как сообщалось, президент США Джо Байден дал Украине разрешение на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по Курской области России.

Как сообщает The New York Times, это решение, названное изданием "серьезным изменением в политике США", принято в ответ на размещение северокорейских военных в этом регионе. Источники издания уточняют, что цель такого шага - защита подразделений ВСУ, задействованных в операции на этой территории.

Вашингтон посылает Пхеньяну ясный сигнал: присутствие северокорейских военных в Курской области делает их уязвимыми. США надеются, что это убедит Северную Корею не отправлять дополнительные силы на поддержку России.

Источники подчеркивают, что разрешение использовать ATACMS преследует эту стратегическую цель, хотя его влияние на общий ход войны оценивается как ограниченное.

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