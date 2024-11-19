Браже допускает, что США еще раньше разрешили Украине атаковать цели в России ракетами дальнего действия

В интервью программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр напомнила, что дипломаты поддерживающих Украину стран давно говорят о том, что у Украины должна быть возможность предпринимать упреждающие действия и наносить удары по тем местам, где сконцентрировано большое количество солдат противника, по логистическим цепочкам, пунктам снабжения и военным объектам, чтобы предотвратить атаки России.

По мнению главы МИД, тот факт, что решение США разрешить Украине запускать ракеты дальнего радиуса действия по целям в России было обнародовано, призвано удержать ее от более масштабного наступления. Также это важный сигнал моральной поддержки Украины.

Появление этой информации в СМИ именно в эти дни может быть связано и с тем, что прошла 1000 дней с начала войны, и с вовлечением в нее Северной Кореи, и с последними наступлениями России на фронте, считает министр.

Как сообщил в воскресенье агентству AFP пожелавший остаться анонимным источник в официальных кругах, президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские ракеты дальнего радиуса действия против военных объектов на территории России. Газеты New York Times и The Washington Post, ссылаясь на неназванные источники, сообщили, что разрешение было дано в ответ на отправку северокорейских военных в Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее настойчиво просил у Вашингтона разрешения использовать ракетные системы ATACMS для поражения целей на территории России.

По данным американских газет, изменение позиции администрации Байдена было вызвано прибытием в Россию северокорейских войск. По данным западной разведки, в стране размещено около 10 000 северокорейских военнослужащих.

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