Видео Агрессивный пьяный водитель в центре Риги "влетел" в стену дома

На кадрах видеонаблюдения и регистратора видно, что машина в один момент вылетает и исчезает из поля зрения, но уже через секунду ударяется о стену дома. Анна, которая живет неподалеку, говорит, что водитель после аварии был агрессивен.

Проезжая по улице Ластадияс в направлении улицы Лачплеша, бравый водитель не мог смириться с тем, что впереди него какая-то машина едет медленнее, поэтому как можно быстрее промчался мимо нее. Так считает очевидец Гатис.

Очевидцам пришлось поторопиться, чтобы удержать водителя, который предпочел бы быстро скрыться на улицах города, а не остаться и ответить за содеянное.

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