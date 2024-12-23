Nissan и Honda объявляют об объединении

Даже после слияния Honda и Nissan Toyota, продавшая в прошлом году 11,5 млн автомобилей, по-прежнему была бы лидером японского автомобилестроительного рынка. В 2023 году Honda произвела четыре миллиона машин, объем производства Nissan достиг 3,4 млн и «Mitsubishi Motors - чуть более одного миллиона автомобилей.

В августе Nissan, Honda и Mitsubishi объявили, что у них будут общие детали электромобилей, такие как батареи, также компании проведут совместное исследование программного обеспечения для обеспечения автономного вождения. В марте Nissan и Honda заключили первоначальное соглашение о таком сотрудничестве.

Nissan Motor в ноябре объявил о значительном падении полугодовой прибыли на 93% и намерении ликвидировать 9000 рабочих мест. Nissan потряс скандал после того, как в 2018 году был взят под стражу экс-глава компании Карлос Госн.

Японские автопроизводители отстали от крупных конкурентов в области электрических транспортных средств и пытаются снизить издержки и наверстать потерянное время.

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