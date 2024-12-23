Японские автомобилестроительные компании Honda и Nissan объявили в понедельник о планах объединиться для создания третьего по размеру продаж в мире крупнейшего автопроизводителя в то время, когда отрасль претерпевает существенные изменения в связи с отказом от использования ископаемого топлива.
Nissan и Honda объявляют об объединении
В совместном заявлении обе компании сообщили, что в понедельник подписали меморандум о взаимопонимании и с интеграцией предпринимательства согласился и Mitsubishi Motors, в котором Nissan с долей 34% акций является крупнейшим акционером.
Меморандум о взаимопонимании предполагает начало переговоров об интеграции предпринимательства под эгидой единой холдинговой компании. Котировки акций холдинговой компании на токийской бирже планируется начать с августа 2026 года.
Объединение планируется завершить к июню следующего года. Планировать, что Honda выдвинет президента новой холдинговой компании, да и правление будут формировать в основном представители Honda, заявили компании.
Решение Mitsubishi Motors о присоединении к холдинговой компании ожидается до конца января.
Стоимость объединенной компании превысила бы 50 млрд долларов США (48 млрд евро) с учетом рыночной капитализации всех трех автопроизводителей. Honda и Nissan, имеющие альянс с Mitsubishi Motors и также с французским Renault, могли бы вместе конкурировать с Toyota Motor и немецким Volkswagen. По количеству проданных автомобилей крупнейшая в мире автомобилестроительная компания Toyota имеет технологическое партнерство с японскими Mazda Motor и Subaru.
Даже после слияния Honda и Nissan Toyota, продавшая в прошлом году 11,5 млн автомобилей, по-прежнему была бы лидером японского автомобилестроительного рынка. В 2023 году Honda произвела четыре миллиона машин, объем производства Nissan достиг 3,4 млн и «Mitsubishi Motors - чуть более одного миллиона автомобилей.
В августе Nissan, Honda и Mitsubishi объявили, что у них будут общие детали электромобилей, такие как батареи, также компании проведут совместное исследование программного обеспечения для обеспечения автономного вождения. В марте Nissan и Honda заключили первоначальное соглашение о таком сотрудничестве.
Nissan Motor в ноябре объявил о значительном падении полугодовой прибыли на 93% и намерении ликвидировать 9000 рабочих мест. Nissan потряс скандал после того, как в 2018 году был взят под стражу экс-глава компании Карлос Госн.
Японские автопроизводители отстали от крупных конкурентов в области электрических транспортных средств и пытаются снизить издержки и наверстать потерянное время.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!