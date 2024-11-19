В конце прошлой недели в СМИ появились сообщения о том, что президент США Джо Байден, который проводит свои последние месяцы на посту, принял решение разрешить Украине использовать поставленные США ракеты дальнего радиуса действия ATACMS по целям на территории России. Хотя президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал, что четкое послание о таком разрешении дала бы только конкретная уже осуществленная ракетная атака, на это отреагировали не только СМИ, но и главы государств, и в понедельник это обсудили министры иностранных дел Евросоюза на встрече в Брюсселе.

Удары запущенных с территории России иранских дронов и ракет КНДР по критической инфраструктуре Украины, да и по гражданским объектам набирают обороты, и неспособность ответить на эти удары с применением поставляемого западными странами оружия уже долгое время поддерживала очень несправедливую ситуацию. Украина и особенно ее восточноевропейские союзники неустанно призывали США снять ограничения на использование поставляемого оружия по целям на территории России, и ранее прозвучало мнение, что разрешение, скорее всего, не будет объявлено публично. Однако в воскресенье американские СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили, что Байден все же принял решение разрешить Украине использовать военную тактическую ракетную систему, или ATACMS, для атак на военные объекты конкретно в Курской области. Источники пояснили, что Байден принял такое решение в ответ на отправку военных КНДР на фронт.