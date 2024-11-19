Удар был нанесен в ночь на 19 ноября. 19 ноября как раз исполнилось 1000 дней со дня полномасштабного вторжения России в Украину.

Ракеты ATACMS были нацелены на 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления России в Карачево Брянской области, отметил источник информации.

Украинские официальные лица еще не прокомментировали публично прозвучавшую информацию об использовании ATACMS.

Однако Генштаб Вооруженных сил Украины ночью сообщил об успешном нападении на склад российских сил в районе Карачево, не указав, каким видом оружия был нанесен удар.

Центр по борьбе с дезинформацией сообщил, что на складе находились артиллерийские боеприпасы, в том числе боеприпасы КНДР к их системам, управляемые авиабомбы, противовоздушные ракеты и боеприпасы к реактивным пусковым системам.

Сообщалось, что в 2:30 на территории цели было зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация.

"Продолжается уничтожение складов боеприпасов армии российских оккупантов с целью сдерживания российской вооруженной агрессии против Украины. Продолжение последует", - отметил Генштаб.

Российский диктатор Владимир Путин 19 ноября указом утвердил обновленную ядерную доктрину России. Это произошло вскоре после того, как Белый дом разрешил Украине наносить удары американскими ракетами дальнего радиуса действия глубоко по территории России. Одним из условий применения ядерного оружия является "запуск баллистических ракет".

17 ноября газета The New York Times сообщила, что действующий президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия ATACMS для нанесения ударов по России.

Радиус действия американских ракет ATACMS в зависимости от модификации может составлять от 140 до 300 километров.

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