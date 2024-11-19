Видео Бывшая дошкольная учительница сбила ракету российской армии

Утром в воскресенье, 17 ноября, российские силы начали массовое наступление с использованием 120 ракет и 90 ракетно-штурмовых самолетов, которое, как отметил президент Владимир Зеленский, является одним из крупнейших с момента полномасштабного вторжения в 2022 году.

ВВС Украины сообщили, что сбили 102 ракеты почти всех типов, а также 42 дрона. Одну из ракет из ПЗРК "Игла", который, как отмечается, весит 18 килограммов, сбила Грабарчук.

На видео, опубликованном в соцсетях, видно, что бывшая учительница стоит на плоской крыше одного из зданий в неустановленном месте, положив на плечо "Иглу". Она целится в далекую мишень, а затем, отслеживая приближающуюся цель, выстреливает.

После сделанного выстрела видно, что Грабарчук встает на колени и ставит ракетную пусковую установку на землю, словно молясь об удачном попадании. Громкий звук взрыва вдали говорит о том, что ее выстрел все-таки был удачным.

"Когда вражеская ракета оказалась в зоне поражения, я отбросила в сторону все эмоции и волнение. Я осуществила сотни учебных пусков на тренажерах. Поэтому делала то, чему училась", -рассказала военная.

Western Ukraine, a former Ukrainian Kindergarten teacher, Natalia Khrabarchuk, engages and downs a Russian Kh-101 cruise missile with an Igla MANPADS. pic.twitter.com/ysu8a27h1o — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 17, 2024

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