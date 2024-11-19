Она отметила, что, как и для народа Украины, для латышского народа начатая Россией война против Украины тоже стала 1000-дневным испытанием, поскольку с самого первого дня войны, а также еще до этого Латвия поддерживала Украину в ее борьбе за свою землю и свободу.

"Мы очень хорошо помним, в какое исторически значимое время жили и мы, и мы знаем, что значит жить рядом с Россией", - сказала премьер-министр.

Она отметила, что период ее работы на посту премьер-министра очень во многом связан с оказанием поддержки и поиском поддержки среди других стран Евросоюза и трансатлантических партнеров с целью помочь Украине получить ту военную помощь, которая ей необходима.

"Мы всегда говорили, что в вопросе оказания помощи Украине нужно прислушиваться и к тому, что говорит Украина, а не только к тому, что думают европейские страны или партнеры по НАТО", - заявила Силиня.