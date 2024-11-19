ДТП в Земгале: один погибший, десять пострадавших за сутки на дорогах

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе, авария произошла в Маззалвской волости Айзкраукльского края, где столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погиб один человек, еще трое получили травмы. Спасателям пришлось использовать гидравлические инструменты, чтобы освободить тело погибшего из салона автомобиля.

В Госполиции уточнили, что авария произошла в 19:20 на дороге Вецумниеки - Нерета - Субате. В результате столкновения автомобилей BMW и Volvo четыре человека получили травмы, один погиб.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 526 протоколов, в том числе 233 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.

За вождение в состоянии опьянения полиция начала три процесса об административных правонарушениях и восемь уголовных процессов.

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