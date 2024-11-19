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Праздничный прием в Рижском замке в честь 106-й годовщины провозглашения Латвийской Республики, как обычно, проходил в особо торжественной обстановке. На прием к президенту Эдгару Ринкевичу были приглашены несколько сотен известных в обществе представителей различных отраслей. Давайте посмотрим на торжественно одетых гостей!

Латвийский фуд-блогер Юстине Мартинсоне, более известная в социальных сетях как Jushka Padrushka, рассказала о посещении ресторана John Chef's Hall, одного из обладателей звезд Michelin 2025. За ужин, которым она наслаждалась вместе с мужем, блогер заплатила почти полтысячи евро.

Латвийский вратарь Элвис Мерзликин отразил 28 бросков в победном матче команды Коламбус Blue Jackets над бостонскими Bruins в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в понедельник.

Сложные отношения певицы Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы, похоже, вышли на новый виток. На днях дива опубликовала в сторис в соцсетях любопытные фото, демонстрирующие спортивные успехи ее сына Гектора, где фигурирует имя латвийского спортсмена.

12 января 1967 года умер 73-летний Джеймс Бедфорд. Он долгое время страдал от рака почки, и метастазы уже достигли его легких. Скажете, что ничего особенного, однако вы заблуждаетесь. Джеймс Бедфорд не был кремирован или похоронен в гробу, он стал первым человеком, который был заморожен с целью быть оживленным позднее - когда наука и технологии будут достаточно развитыми, чтобы его можно было спасти после смерти.

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