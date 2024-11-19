В уходящий рабочий день произошло много важных событий - исполнилось 1000 дней войне, очереди в больницу Страдиня растянулись до марта, а RUS TVNET подскажет, как можно сэкономить на налогах. Об этих и других новостях вторника, 19 ноября, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 19 ноября ⟩ Очереди в больницу до марта, как можно сэкономить на налогах и разговор с Александром Васильевым
Новости Латвии:
Закручивание гаек и ужесточение борьбы с "серой экономикой" побуждают людей очень внимательно относиться к своим финансовым операциям. TVNET+ в сотрудничестве со специалистами Службы государственных доходов (VID) и главой бухгалтерской компании Insaiders Мариной Антоновой объясняет, как грамотно получать коммунальные платежи от арендаторов квартиры, чтобы они не попали под налогообложение?
Правительство Латвии утвердило новые правила, касающиеся минимальной месячной зарплаты. Теперь ее размер будет рассчитываться исходя из новой базовой величины: 46% от средней брутто-зарплаты за последние 12 месяцев, данные о которой предоставляет Центральное статистическое управление.
Большая часть записи к врачам Университетской клинической больницы им. Страдиня уже заполнена до марта следующего года, рассказал председатель правления больницы Лаурис Видзис в программе "900 секунд" на телеканале TV3.
Гостем передачи "Кто вам платит?" в студии RUS TVNET стал историк моды Александр Васильев, который рассказал о своих частых приездах в Ригу, плюсах эмиграции, нежелании рисковать ехать в Россию и даже прокомментировал сходство с Моргенштерном и путаницу с солистом группы "Сплин".
В знак солидарности с Украиной и ее жителями президент Латвии Эдгар Ринкевич, спикер Сейма Дайга Миериня, премьер-министр Эвика Силиня и министр иностранных дел Байба Браже призвали сегодня в 9 часов минутой молчания почтить память всех погибших в Украине, сообщили агентству LETA в Государственной канцелярии.
За рубежом:
В конце прошлой недели в СМИ появились сообщения о том, что президент США Джо Байден, который проводит свои последние месяцы на посту, принял решение разрешить Украине использовать поставленные США ракеты дальнего радиуса действия ATACMS по целям на территории России. Хотя президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал, что четкое послание о таком разрешении дала бы только конкретная уже осуществленная ракетная атака, на это отреагировали не только СМИ, но и главы государств, и в понедельник это обсудили министры иностранных дел Евросоюза на встрече в Брюсселе.
Украина впервые нанесла удар по территории России с использованием американских баллистических ракет дальнего радиуса действия ATACMS, сообщает украинское издание журнала Forbes со ссылкой на источники информации в Вооруженных силах Украины.
Российский диктатор Владимир Путин во вторник, 19 ноября, подписал указ, которым утверждена обновленная ядерная доктрина страны.
В понедельник, 18 ноября, Швеция начала рассылать миллионы брошюр с рекомендациями населению по подготовке к возможной войне, а Финляндия открыла новый сайт.
Прокуратура немецкого Вюрцбурга возбудила уголовное дело в отношении руководителя местной компании по продаже автомобилей, подозревая его в запрещенном экспорте автомобилей класса люкс в Россию. По запросу немецкой стороны обыски прошли и в помещениях двух эстонских компаний, сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
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