Сын Седоковой играет под фамилией Тиммы

Звездная пара постоянно держит своих поклонников в напряжении - то они расходятся, то сходятся. В октябре певица заявила об окончательном разрыве с высоким блондином и о том, что подала заявление о разводе. А в соцсетях делилась переживания о том, как ей тяжело все это перенести.

После чего последовал неожиданный шаг со стороны Яниса Тиммы. В соцсетях баскетболист дал понять, что теперь будет выступать в российской Лиге Ставок Media Basket за команду Alikson.



Alikson Team - это медиабаскетбольная команда, возглавляемая Гасаном Мустафаевым, лицом которой является Анна Седокова.



В Латвии это вызвало нешуточный скандал - ведь таким образом спортсмен фактически поставил крест на своей карьере в сборной Латвии. Сам он отреагировал на все обвинения весьма резко.

Вскоре выяснилось, что пара не совсем рассталась. По крайне мере певица с сыном появляется на матчах, где играет Тимма, и публикует в соцсетях интригующие фото.

А буквально на днях Седокова опубликовала в сторис видео со своим сыном на баскетбольной площадке, где он играл в майке с фамилией Тимма. "У Гектора первые выездные соревнования в Санкт-Петербурге. Ну и первые в жизни. Он играет с мальчишками на два года его старше, но не сдается", - пишет она.

Фото: скриншот Instagram/annasedokova

Так что мыльная опера продолжается, и поклонников звездной пары ждет еще немало сюрпризов.

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