Сложные отношения певицы Анны Седоковой и баскетболиста Яниса Тиммы, похоже, вышли на новый виток. На днях дива опубликовала в сторис в соцсетях любопытные фото, демонстрирующие спортивные успехи ее сына Гектора, где фигурирует имя латвийского спортсмена.
Сын Седоковой играет под фамилией Тиммы
Звездная пара постоянно держит своих поклонников в напряжении - то они расходятся, то сходятся. В октябре певица заявила об окончательном разрыве с высоким блондином и о том, что подала заявление о разводе. А в соцсетях делилась переживания о том, как ей тяжело все это перенести.
После чего последовал неожиданный шаг со стороны Яниса Тиммы. В соцсетях баскетболист дал понять, что теперь будет выступать в российской Лиге Ставок Media Basket за команду Alikson.
Alikson Team - это медиабаскетбольная команда, возглавляемая Гасаном Мустафаевым, лицом которой является Анна Седокова.
В Латвии это вызвало нешуточный скандал - ведь таким образом спортсмен фактически поставил крест на своей карьере в сборной Латвии. Сам он отреагировал на все обвинения весьма резко.
Вскоре выяснилось, что пара не совсем рассталась. По крайне мере певица с сыном появляется на матчах, где играет Тимма, и публикует в соцсетях интригующие фото.
А буквально на днях Седокова опубликовала в сторис видео со своим сыном на баскетбольной площадке, где он играл в майке с фамилией Тимма. "У Гектора первые выездные соревнования в Санкт-Петербурге. Ну и первые в жизни. Он играет с мальчишками на два года его старше, но не сдается", - пишет она.
Так что мыльная опера продолжается, и поклонников звездной пары ждет еще немало сюрпризов.
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