Седокова опубликовала в Instagram фото со впечатляющим букетом роз, подразумевая, что его подарил Янис после баскетбольного матча, на котором она тоже присутствовала.

"Я опять даже не знаю, с чего начать", - подписала сториз Анна.

Как сообщалось, ранее Тимма заявил, что продолжит карьеру в Россию, чем разозлил многих латвийских поклонников. При этом спортсмен лишился возможности выступать за сборную Латвии.

Фото: annasedokova/Instagram

Анна поддержала Яниса своим присутствием на его игре в прошлые выходные.

После игры она так прокомментировала их отношения журналистам: "Сегодня мы встретились после долгого перерыва. У нас очень сложные отношения. Я болела, пока смотрела игру. (...) Но как бы то ни было, я за красивый баскетбол. Это самое главное, а со своими личными делами мы справимся. В лиге появился мексиканский сериал", - заявила певица.

В публикации интервью в своих соцсетях Седокова написала, что не могла представить, что судьба снова сведет их вместе. "Иногда мне кажется, что это бесконечный сериал, и мы точно зашли в новый сезон. Зато вам не скучно. И точно нам", - написала Анна в сториз.

Тимма и Седокова поженились в сентябре 2020 года. Это второй брак баскетболиста. Он сблизился с Анной, когда еще был официально женат на матери своего сына Сане Тимме (ныне - Оша). За эти годы пара не раз давала понять о проблемах в своих отношениях, но они всегда находили путь друг к другу, по крайней мере до сих пор.

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