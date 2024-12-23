Полиция в Германии задержала мужчину, угрожавшего в TikTok совершить преступления на праздничном рынке

На видео, опубликованном в TikTok, мужчина сказал, что он в рождественский день на рынке в Бремерхафене "ударил бы ножом любого, кто похож на араба или южанина".

"Каждого. Я возьму с собой достаточно ножей", - добавил он.

Пользователи TikTok сообщили об этом видео в полицию, которая заявила, что им удалось очень быстро "установить личность подозреваемого и в воскресенье вечером он был задержан.

В полиции сообщили, что мужчина ранее не привлекал внимание подобными заявлениями.

Германия была потрясена нападением на рождественскую ярмарку в Магдебурге, когда в пятницу 50-летний врач из Саудовской Аравии, проживающий в Германии уже много лет, врезался в толпу автомобилистов. В результате нападения были убиты пять человек, среди которых девятилетний ребенок, 200 человек получили ранения.

Подозреваемый гражданин Саудовской Аравии считается исламофобски настроенным, заявила в субботу министр внутренних дел Нэнси Фезер.

Эксперты предупредили, что за этой атакой могут последовать другие.

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