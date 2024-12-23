Российский диктатор Владимир Путин в России и на оккупированных территориях Украины продолжает развивать программы военно-патриотического образования, предназначенные для молодежи, для подготовки к 2025-му, или так называемому году защитников Отечества, сообщает базирующийся в Вашингтоне Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на заявление Кремля.
Аналитики объясняют, как Кремль готовится к дальнейшей войне в Украине и возможному военному конфликту с Западом
20 декабря Путин утвердил список из четырех указов российскому правительству. В нем задано:
- Создать и развить сеть "военных спортивных лагерей", призванных побудить молодежь поступить в армию;
- Расширить программу Кремля "Путь Победы";
- Создать онлайн-платформу для организации программ военно-патриотического образования, и другие виды деятельности.
Цель кремлевской программы "Путь Победы" - "укрепить в молодежи и детях патриотические чувства" и она предлагает бесплатно возить детей и молодежь на экскурсии к памятникам "военного величия" России.
Кремль и ранее такими спортивными лагерями и экскурсиями пытался подкормить российскую молодежь культурными и историческими нарративами России. Аналитики отмечают, что сейчас все свидетельствует о том, что такие лагеря расширяются, чтобы обеспечить долгосрочную милитаризацию общества.
ISW подчеркивает, что, скорее всего, Кремль хочет использовать эти военно-политические организации для прославления в российском обществе воинской службы. Это происходит в то время, когда Россия продолжает планировать долгосрочные военные программы на Украине и возможные вооруженные конфликты с западными странами.
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