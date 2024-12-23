Пн, 23.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Cообщи

Аналитики объясняют, как Кремль готовится к дальнейшей войне в Украине и возможному военному конфликту с Западом

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Российская Юнармия
Российская Юнармия Фото: EPA/Scanpix

Российский диктатор Владимир Путин в России и на оккупированных территориях Украины продолжает развивать программы военно-патриотического образования, предназначенные для молодежи, для подготовки к 2025-му, или так называемому году защитников Отечества, сообщает базирующийся в Вашингтоне Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на заявление Кремля.

20 декабря Путин утвердил список из четырех указов российскому правительству. В нем задано:

  • Создать и развить сеть "военных спортивных лагерей", призванных побудить молодежь поступить в армию;
  • Расширить программу Кремля "Путь Победы";
  • Создать онлайн-платформу для организации программ военно-патриотического образования, и другие виды деятельности.

Цель кремлевской программы "Путь Победы" - "укрепить в молодежи и детях патриотические чувства" и она предлагает бесплатно возить детей и молодежь на экскурсии к памятникам "военного величия" России.

Кремль и ранее такими спортивными лагерями и экскурсиями пытался подкормить российскую молодежь культурными и историческими нарративами России. Аналитики отмечают, что сейчас все свидетельствует о том, что такие лагеря расширяются, чтобы обеспечить долгосрочную милитаризацию общества.

ISW подчеркивает, что, скорее всего, Кремль хочет использовать эти военно-политические организации для прославления в российском обществе воинской службы. Это происходит в то время, когда Россия продолжает планировать долгосрочные военные программы на Украине и возможные вооруженные конфликты с западными странами.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх