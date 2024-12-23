Байден отменил смертные казни для ряда осужденных

В 2021 году администрация Байдена объявила мораторий на исполнение смертных казней на федеральном уровне для изучения применяемых процедур. С тех пор ни одна смертная казнь в стране не была приведена в исполнение.

Байден ранее выражал решимость прекратить использование смертной казни на федеральном уровне, за исключением случаев терроризма и массовых убийств на почве ненависти.

Трамп, который вернется в Белый дом 20 января, неоднократно высказывался за расширение применения смертной казни. В своей речи, объявляя о начале президентской кампании 2024 года, Трамп призвал казнить всех, кто "замешан в торговле наркотиками", за их "ужасные действия". Позже он пообещал применить смертную казнь к торговцам наркотиками и людьми, похвалив при этом жесткую политику Китая в отношении наркоторговцев. Во время своего первого срока Трамп также поддерживал казни за торговлю наркотиками.

За время первого срока Трампа были исполнены 13 смертных приговоров на федеральном уровне - больше, чем за любой другой президентский срок в современной истории США. Эти казни стали первыми с 2003 года. Три последних смертных казни были приведены в исполнение после дня выборов в ноябре 2020 года, но до ухода Трампа с поста президента в январе следующего года. Это был первый случай с 1889 года, когда президент, не переизбранный на второй срок, санкционировал исполнение смертных казней.

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