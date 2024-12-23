Президент США Джо Байден смягчил наказание 37 из 40 человек, приговоренных к смертной казни, заменив им высшую меру на пожизненное заключение.
Байден отменил смертные казни для ряда осужденных
Таким образом, Байден предотвратил исполнение смертных приговоров для этих людей за несколько недель до вступления в должность его преемника Дональда Трампа, который ранее выражал поддержку расширению применения смертной казни.
Решение президента означает, что в США смертной казни сейчас ожидают только трое осужденных. Среди них - Дилан Руф, который в 2015 году расстрелял девять прихожан афроамериканской методистской епископальной церкви Эммануэля в Чарлстоне, уроженец Чечни Джохар Царнаев, признанный виновным в теракте на Бостонском марафоне 2013 года, и Роберт Бауэрс, устроивший массовый расстрел в синагоге в Питтсбурге в 2018 году, где погибло 11 человек - самый крупный случай антисемитского нападения в истории США.
"Вся моя карьера была посвящена сокращению уровня насилия и обеспечению справедливости в судебной системе", - заявил Байден. "Сегодня я заменяю смертный приговор на пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения для 37 из 40 осужденных. Эти меры смягчения соответствуют введенному моей администрацией мораторию на исполнение смертных казней в федеральных учреждениях, за исключением случаев терроризма и массовых убийств, совершенных из ненависти", - пояснил демократ.
В 2021 году администрация Байдена объявила мораторий на исполнение смертных казней на федеральном уровне для изучения применяемых процедур. С тех пор ни одна смертная казнь в стране не была приведена в исполнение.
Байден ранее выражал решимость прекратить использование смертной казни на федеральном уровне, за исключением случаев терроризма и массовых убийств на почве ненависти.
Трамп, который вернется в Белый дом 20 января, неоднократно высказывался за расширение применения смертной казни. В своей речи, объявляя о начале президентской кампании 2024 года, Трамп призвал казнить всех, кто "замешан в торговле наркотиками", за их "ужасные действия". Позже он пообещал применить смертную казнь к торговцам наркотиками и людьми, похвалив при этом жесткую политику Китая в отношении наркоторговцев. Во время своего первого срока Трамп также поддерживал казни за торговлю наркотиками.
За время первого срока Трампа были исполнены 13 смертных приговоров на федеральном уровне - больше, чем за любой другой президентский срок в современной истории США. Эти казни стали первыми с 2003 года. Три последних смертных казни были приведены в исполнение после дня выборов в ноябре 2020 года, но до ухода Трампа с поста президента в январе следующего года. Это был первый случай с 1889 года, когда президент, не переизбранный на второй срок, санкционировал исполнение смертных казней.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!