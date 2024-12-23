Как получить медицинскую помощь в праздничные дни?

Консультацию врача в случае легких заболеваний можно получить круглосуточно, позвонив на телефон 66016001, где опытные семейные врачи дадут рекомендации по лечению.

В Риге и других крупных городах Латвии медицинскую помощь в праздники будут оказывать дежурные врачи, а при ожогах, переломах, вывихах и внезапных заболеваниях следует обращаться в пункты неотложной помощи.

В экстренных случаях, когда здоровью или жизни человека угрожает опасность, следует вызывать скорую помощь по телефону 113.

Расписание работы дежурных врачей в праздничные дни и информацию о других возможностях получения медицинской помощи можно найти на сайте Национальной службы здравоохранения в разделе "Где получить медицинскую помощь?".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!