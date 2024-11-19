Государство оплатит заочное образование добровольцам СГО

Изменения в правилах Кабинета министров "Порядок финансирования высших учебных заведений и колледжей из средств государственного бюджета" предусматривают выделить базовое финансирование из средств государственного бюджета на заочное обучение гражданам Латвии, добровольно подавшим заявку на прохождение СГО и завершившим ее, если эти лица соответствуют правилам приема в вуз и на учебную программу.

Сейчас государство финансирует обучение по программам полного времени, а также заочное обучение по учебным программам тематической группы "образование" и подготовку специалистов по учебным программам консорциума "Академия внутренней безопасности" Рижского университета им. Страдиньша и Латвийского университета.

В Министерстве образования и науки пояснили, что в процессе приема в вузы и колледжи в 2024/2025 академическом году в отдельных вузах были выявлены сложности при приеме на образовательные программы неполного времени граждан, окончивших СГО.