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Ринкевич: Трамп поздравил Латвию с ее 106-летием

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Президент Латвии Эдгар Ринкевич
Президент Латвии Эдгар Ринкевич Фото: Evija Trifanova/LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич во вторник, 19 ноября, провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, о чем сообщил в социальных сетях. 

Разговор он охарактеризовал как "отличный".

Ринкевич поздравил Трампа с победой на выборах и обсудил с ним ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, включая оборонную и экономическую сферы. Среди тем беседы также были роль НАТО и война России против Украины.

"В телефонной беседе с избранным президентом США Дональдом Трампом поздравил его с победой на выборах. Мы обсудили двустороннее сотрудничество в оборонной и экономической сферах, вопросы НАТО и войну России против Украины. Господин Трамп передал сердечные поздравления Латвии с ее 106-й годовщиной независимости!" - написал Ринкевичс в своем аккаунте в Twitter.

Накануне, в понедельник, избранный президент США провел разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Литовский лидер отметил, что Трамп положительно оценил вклад Литвы в международную политику и ее приверженность принципам НАТО.

Президентские выборы в США состоялись 6 ноября. В борьбе за пост главы государства участвовали действующий вице-президент Камала Харрис, представляющая Демократическую партию, и Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, уже занимавший президентский пост ранее.

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января.

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