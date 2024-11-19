Президент Латвии Эдгар Ринкевич во вторник, 19 ноября, провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, о чем сообщил в социальных сетях.
Ринкевич: Трамп поздравил Латвию с ее 106-летием
Разговор он охарактеризовал как "отличный".
Ринкевич поздравил Трампа с победой на выборах и обсудил с ним ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, включая оборонную и экономическую сферы. Среди тем беседы также были роль НАТО и война России против Украины.
"В телефонной беседе с избранным президентом США Дональдом Трампом поздравил его с победой на выборах. Мы обсудили двустороннее сотрудничество в оборонной и экономической сферах, вопросы НАТО и войну России против Украины. Господин Трамп передал сердечные поздравления Латвии с ее 106-й годовщиной независимости!" - написал Ринкевичс в своем аккаунте в Twitter.
Telefona sarunā ar jaunievēlēto ASV prezidentu Donaldu Trampu apsveicu viņu ar ievēlēšanu amatā, pārrunājām divpusējo aizsardzības un ekonomikas sadarbību, NATO, Krievijas karu pret Ukrainu. Trampa kungs sūta sirsnīgus sveicienus Latvijai 106.dzimšanas dienā! 🇱🇻🇺🇸— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 19, 2024
Накануне, в понедельник, избранный президент США провел разговор с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Литовский лидер отметил, что Трамп положительно оценил вклад Литвы в международную политику и ее приверженность принципам НАТО.
Президентские выборы в США состоялись 6 ноября. В борьбе за пост главы государства участвовали действующий вице-президент Камала Харрис, представляющая Демократическую партию, и Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, уже занимавший президентский пост ранее.
Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января.
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