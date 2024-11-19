Ринкевич: Трамп поздравил Латвию с ее 106-летием

"В телефонной беседе с избранным президентом США Дональдом Трампом поздравил его с победой на выборах. Мы обсудили двустороннее сотрудничество в оборонной и экономической сферах, вопросы НАТО и войну России против Украины. Господин Трамп передал сердечные поздравления Латвии с ее 106-й годовщиной независимости!" - написал Ринкевичс в своем аккаунте в Twitter.