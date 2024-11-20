В Новгородской области нанесен беспилотный удар по арсеналу

Местные жители сообщают о взрывах и вспышках, а губернатор области утверждает, что были уничтожены дроны.

В арсенале в селе Котово хранились боеприпасы, и это, судя по всему, было целью удара.

Губернатор Новгородской области сам удар по арсеналу не подтвердил, отметив лишь, что на территории области силами противовоздушной обороны обнаружено и ликвидировано несколько дронов.

"При ударе никто из людей не пострадал", - добавил он.

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