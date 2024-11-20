Зеленский: Без помощи США мы проиграем

"Если они урежут, то, я думаю, мы проиграем. Конечно, мы в любом случае продолжим сражаться. У нас есть свое производство, но его недостаточно, чтобы иметь преимущество. И, я думаю, недостаточно для того, чтобы выжить. Но если таков будет выбор Америки, тогда мы решим, что нам нужно делать", - сказал Зеленский.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп выразил скепсис по поводу военной помощи стоимостью в миллиарды долларов, которую администрация президента Джо Байдена выделяла Украине с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

Трамп неоднократно обещал скорое прекращение этой войны, но не привел подробностей того, как он это сделает.

На этой неделе союзники Трампа раскритиковали решение Байдена позволить Украине наносить удары американскими ракетами дальнего радиуса действия глубоко по территории России, обвинив его в опасной эскалации.

В интервью Fox News Зеленский сказал, что "самым важным" является "единство" между Украиной и США. Он сказал, что Трамп может повлиять на президента России Владимира Путина прекратить войну, "потому что он гораздо сильнее Путина".

"[Путин] может быть готов и может положить конец этой войне, но это гораздо больше зависит от США. Путин слабее США", - сказал Зеленский.

"У президента Соединенных Штатов Америки есть и сила, и власть, и оружие, и он может снизить цены на энергоресурсы. Кстати, я слышал в прессе сигналы от президента Трампа, что он подумывает о снижении цен на энергоресурсы, на нефть, и это надо сделать", - добавил он.

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